【ティンカノ解説】万博の約5倍の規模へ！常設シアター「null²ⁿ」と「null⁴」の新たな体験を徹底比較
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【null²ⁿとnull⁴】これ、想像以上に別物だった、、、気になりすぎて比較してみた！！」を公開した。動画では、ティンカノが、大阪・関西万博で人気を集めたパビリオン「null²（ヌルヌル）」の進化版として登場する、横浜の「null²ⁿ（ヌルヌルネクサス）」と2027年の「null⁴（テトラヌル）」について、その詳細な違いを解説している。
大阪・関西万博で落合陽一氏がプロデュースした「null²」は、仏教の「空」と計算機科学の「null」を融合させたシグネチャーパビリオンである。LEDやロボティクス、鏡を組み合わせた空間は、万博期間中に約60万人が体験した。この体験を内部から拡張し、今年度中に横浜・みなとみらいの常設シアターとしてオープンするのが「null²ⁿ」である。
敷地面積も含めて規模は万博時の約5倍となり、専用アプリ「Mirrored Body」を通じて、万博時に取得した自分自身のデジタルアバターと再会できる機能も備わっている。
さらに、2027年3月19日開幕の「GREEN×EXPO」では、「null⁴」がオープンする。
こちらは4棟からなる「動く建物」であり、外壁の鏡面に周囲の花々が反射することで、建物自体が花になれるコンセプトとなっている。
人間の言語以外も話せるようになる新機能について、ティンカノは「何語なのか、犬語なのか、鳥語なのか、果たして恐竜語なのか」と期待を寄せ、朝から夜まで光の当たり具合で変化する屋外ならではの体験を紹介した。
「null²ⁿ」は現在、ウェイティングリストによる優先予約の受付を開始しており、早ければオープンから3ヶ月以内に体験できる見込みだ。かつての不思議な空間を再び味わいたい読者は、公開されているQRコードやリンクから事前登録を済ませておくと良いだろう。
大阪・関西万博で落合陽一氏がプロデュースした「null²」は、仏教の「空」と計算機科学の「null」を融合させたシグネチャーパビリオンである。LEDやロボティクス、鏡を組み合わせた空間は、万博期間中に約60万人が体験した。この体験を内部から拡張し、今年度中に横浜・みなとみらいの常設シアターとしてオープンするのが「null²ⁿ」である。
敷地面積も含めて規模は万博時の約5倍となり、専用アプリ「Mirrored Body」を通じて、万博時に取得した自分自身のデジタルアバターと再会できる機能も備わっている。
さらに、2027年3月19日開幕の「GREEN×EXPO」では、「null⁴」がオープンする。
こちらは4棟からなる「動く建物」であり、外壁の鏡面に周囲の花々が反射することで、建物自体が花になれるコンセプトとなっている。
人間の言語以外も話せるようになる新機能について、ティンカノは「何語なのか、犬語なのか、鳥語なのか、果たして恐竜語なのか」と期待を寄せ、朝から夜まで光の当たり具合で変化する屋外ならではの体験を紹介した。
「null²ⁿ」は現在、ウェイティングリストによる優先予約の受付を開始しており、早ければオープンから3ヶ月以内に体験できる見込みだ。かつての不思議な空間を再び味わいたい読者は、公開されているQRコードやリンクから事前登録を済ませておくと良いだろう。
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