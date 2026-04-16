コナン『名探偵津田』コラボ実現 コナン君が挑戦状！探し出す企画でファン驚き
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）と、“名探偵津田”ことお笑いコンビ・ダイアン津田篤宏のコラボレーションが実現した。
【画像】名探偵津田とコラボ！？公開された『コナン』謎のビジュアル
『コナン』公式Xでは「名探偵コナン×名探偵津田ついに実現…？！」とし、告知映像が公開。映像では「コナンがあの“名探偵”に挑戦状“！」とし、津田が「真実はいつもゴイゴイスー！」と意気込み。謎を残し姿を消したコナンを「名探偵津田はコナンを探し出すことができるのか」という内容になっている。
動画のタイトルは「名探偵ツダ〜迷探偵の迷推理〜」で、本編映像は近日、YouTube「東宝MOVIEチャンネルに」にて公開される。
津田はTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でお馴染み。まさかのコラボ実現にネット上では「名探偵コナン×名探偵津田か」「ゴイゴイスー！？」「ついに名探偵津田きた！！！笑笑笑笑笑笑 ゴイゴイスー！！！笑」「コラボしちゃうんでスーか？笑」などと驚きの声が相次いでいる。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【画像】名探偵津田とコラボ！？公開された『コナン』謎のビジュアル
『コナン』公式Xでは「名探偵コナン×名探偵津田ついに実現…？！」とし、告知映像が公開。映像では「コナンがあの“名探偵”に挑戦状“！」とし、津田が「真実はいつもゴイゴイスー！」と意気込み。謎を残し姿を消したコナンを「名探偵津田はコナンを探し出すことができるのか」という内容になっている。
津田はTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でお馴染み。まさかのコラボ実現にネット上では「名探偵コナン×名探偵津田か」「ゴイゴイスー！？」「ついに名探偵津田きた！！！笑笑笑笑笑笑 ゴイゴイスー！！！笑」「コラボしちゃうんでスーか？笑」などと驚きの声が相次いでいる。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
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