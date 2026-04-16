元AKB48メンバーで現在は女優や実業家として活躍する板野友美が4月14日、自身のInstagramストーリーズに投稿した“意味深すぎるポエム”が、思わぬ憶測を呼んでいる。投稿から間もなく削除されたことで、かえって“何かあったのでは”という疑念を強める結果となった。

「問題となっているポストは、《経営者って、かっこいい響きだけど実際は大変な事も多く悩みも尽きない仕事だと思う》という書き出しからはじまり、《同じ立場の人ってなかなかいないから、喜びも辛さも全部を分かち合えるわけじゃなくて、正直、孤独だなって思う時もある》とつづき、さらに《言葉では簡単に言えるけどね。でも、どこかアイドルと似ている》と締めくくられており、同じく元AKB48で実業家として成功をおさめる小嶋陽菜さんの存在を想起させる内容として受け止められています」（スポーツ紙記者）

この投稿にファンの関心があつまるなか、ストーリーズはほどなくして削除された。

「ここまで注目をあつめることになったのは、その“タイミング”です。同時期、小嶋さんが代表を務める株式会社heart relationの株式を、複数のアパレル事業を展開する株式会社yutoriに譲渡し、個人としても約18億円が割り当てられると報じられたことが大きな話題になっていました。SNS上でも小嶋さんを称賛する声が広がる中での投稿だったため、“経営者の孤独”という内容が、結果的に“対比”を感じさせるものとして受け取られてしまった側面があります」（同前）

はなやかな成功ストーリーが世間の関心をあつめるなかで“孤独”ポエム投稿、そして即削除ーー。この流れが、Xユーザーの想像力を大きく刺激したのだ。

「芸能人のSNSは、“何を書いたか”以上に“いつ出して、なぜ消したか”の理由も問われがちです。今回は投稿のタイミングと削除がかさなったことで、“誰かを意識していたのでは”という見方が強まりました。板野さんは小嶋さんと同じ道を通り、同じ分野で成功を目指す立場にある以上、どうしても“比較”や“対抗意識”として受け取られてしまう構図は避けられません」（同前）

偶然か、それとも必然かーー。一連の“ポエム”が、かつての仲間同士の関係性にまで波紋を広げた今回の一件。真意が語られないまま、“消えた理由”だけが取りざたされている。