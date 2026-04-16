日本航空とオリエンタルランドは、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した特別塗装機を運航します。

2026年6月4日から国内線に就航するこの特別塗装機の名称は「JAL Jubilee Express」

ミッキーマウスとディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインで、25周年の祝祭感を空の上でも楽しめます。

日本航空「JAL Jubilee Express」

就航日：2026年6月4日(木)

運航期間：2026年6月4日(木)〜2027年4月頃まで運航予定

機材：ボーイング 737-800型機(機体番号：JA339J)

全長：39.5m

全高：12.5m

全幅：35.8m

座席数：165席(クラスJ：20席、普通席：145席)

就航路線：ボーイング 737-800型機運航路線

「JAL Jubilee Express」は、開園25周年を迎えた東京ディズニーシーと、1983年の東京ディズニーランド開園以来のオフィシャルスポンサーであるJALグループのタイアップにより誕生します。

東京ディズニーシーが開園した2001年に初めて特別塗装機のタイアップが実現してから、今回で7回目となります。

今回のデザインは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のテーマカラーである「ジュビリーブルー」が基調です。

特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たちのほか、アクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれています。

具体的な路線や便名は、運航前日の夕方に日本航空のWebサイトで公開される予定です。

特別なデザインのヘッドレストカバー

機内のヘッドレストカバーにも、25周年を記念した特別なデザインが施されます。

特別なコスチュームを着たキャラクターたちが描かれた、華やかな機内空間が広がります。

なお、ヘッドレストカバーは持ち帰りできません。

設置は期間内に終了となる場合があります。

3種類のオリジナル紙コップ

機内での飲み物提供時には、特別なデザインの紙コップが登場します。

デザインは全部で3種類がラインナップされています。

提供時にデザインを選ぶことはできません。

なくなり次第、提供は終了となります。

ご搭乗記念「搭乗証明ステッカー」

この特別塗装機への搭乗を記念して、搭乗証明ステッカーのプレゼントが用意されています。

デザインは3種類展開されます。

1回の搭乗につき、1人1枚の配布となります。

デザインはランダムでの配布となり、選ぶことはできません。

なくなり次第、配布は終了となります。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”

開催期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)

2026年9月4日に25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベントが開催されます。

さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれる特別な期間です。

お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく祝祭をめぐる旅を体験できます。

25周年の祝祭感を味わいながら、特別なデザインの飛行機で素敵な空の旅を楽しめます。

日本航空「JAL Jubilee Express」の紹介でした。

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