8連敗で最下位低迷中のメッツ、メンドーサ監督が厳しい言葉

米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利した。先発した大谷翔平投手が今季2勝目。いつものように指名打者を兼ねず、投手に専念しての快投だった。たまらないのは相手のメッツだ。この敗戦で8連敗。カルロス・メンドーサ監督の嘆き節も止まらない。

メッツはこの試合、5回にメレンデスの適時二塁打で1-2とすると、終盤まで何とか僅差を守りながら試合を進めた。ただ8回にリリーフ陣が総崩れ。ラッシングに満塁弾を浴びるなど5失点し試合は決まってしまった。8日（同9日）のダイヤモンドバックス戦から始まった連敗は「8」に延び、7勝12敗でナ・リーグ東地区の最下位に沈んでいる。

メッツの地元放送局「スポーツネット・ニューヨーク」公式Xが公開した試合後の取材で、メンドーサ監督は「我々は今いい野球ができていない。みんなフラストレーションがたまっている」と苦々しげな表情。強い言葉でチームを鼓舞した。

「選手たちはもっといいプレーをし始めないといけない。シンプルなことだ。彼らはあまりに才能にあふれている。しかし、今はそれがフィールドで全く見えない。準備や努力の問題じゃない。ただやるしかないんだ」

さらに「彼ら（選手たち）は怒っているし、いら立っている。もちろん不満だ。怒りを抱いていてほしいと私は思う」と、奮起を期待している。



（THE ANSWER編集部）