アジアのタイトルまであと１勝。逆転でファイナル進出のG大阪、山下諒也が決意「色々な人の思いも背負って頑張りたい」【ACL２準決勝】
ガンバ大阪は現地４月15日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）準決勝の第２戦で、バンコク・ユナイテッド（タイ）と敵地で対戦。８日に行なわれたホームでの第１戦を０−１で落としていたなか、３−０で勝利し、２戦合計３−１でファイナル進出を決めた。
この一戦でチームを勢いづかせる先制点を挙げたのが、山下諒也だ。19分、デニス・ヒュメットのシュートのこぼれ球に素早く反応。右足ダイレクトで押し込んだ。
28歳のMFは試合後のフラッシュインタビューで「チームのために何としても、１点決めたいという思いで今日はやっていたので、それが結果として表われて良かった」と振り返る。
さらに「負けている状況からの試合だったので、はっきりしていて。『前半、絶対に死に物狂いで１点取りに行くぞ』って話をしていた」と明かし、「早い時間に同点ゴールを決めることができたのが一番良かった」と安堵した。
優勝まであと１勝。「ガンバに関わるすべての方々が、そこだけを求めている。怪我とか、色々な事情があって出られない選手もいっぱいいるし、そんな色々な人の思いもしっかりと背負って、タイトルを取るために頑張りたい」と意気込んだ。
ファイナルは５月16日に行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦でチームを勢いづかせる先制点を挙げたのが、山下諒也だ。19分、デニス・ヒュメットのシュートのこぼれ球に素早く反応。右足ダイレクトで押し込んだ。
さらに「負けている状況からの試合だったので、はっきりしていて。『前半、絶対に死に物狂いで１点取りに行くぞ』って話をしていた」と明かし、「早い時間に同点ゴールを決めることができたのが一番良かった」と安堵した。
優勝まであと１勝。「ガンバに関わるすべての方々が、そこだけを求めている。怪我とか、色々な事情があって出られない選手もいっぱいいるし、そんな色々な人の思いもしっかりと背負って、タイトルを取るために頑張りたい」と意気込んだ。
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