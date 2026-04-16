新潟市中央区万代1丁目で16日午前9時ころ、「包丁を持った男に切り付けられた女性がいる」という通報が警察にありました。



警察や消防によりますと20代女性が刃物でケガをしたということです。

警察から「20代女性が首や左手付近をけがしている」と消防に出動要請があり、女性を救急搬送しました。命に別条はないということです。



現場は新潟市中央区の繁華街・万代シテイの一角です。





パン店の店長によるとケガをした女性はパン店の20代女性スタッフで開店後に、男が入ってきて調理スペースのパンナイフをとり、女性が取り返そうとして刃物をつかんだところ手などにケガし、救急車で搬送されたということです。警察によると銃刀法違反の疑いで、パン店近くの路上で右手に刃物を持っていた容疑者の男を現行犯逮捕したということです。男は新潟市中央区に住む無職の77歳男で、正当な理由がないのに、刃体の長さが約30.5センチのパン切り包丁1本を携帯していた疑いです。警察の調べに対し、男は逮捕容疑について認めていて「お金がないから店の人を脅して金を取ろうと思って包丁を持っていた」と話しているということです。警察は供述などから、逮捕された男がパン店での事件にも関わっているとみて、強盗致傷の疑いも視野に調べています。※最新情報入りしだい更新します。