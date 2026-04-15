2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」をリリースした。本製品は、ボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」を同梱した〈スターターパック〉と、すでにエディターをお持ちの方向けの〈ボイスバンク〉の2形態で展開する。いずれの形態も歌唱パート以外の音楽制作に必要なソフトウェアや音源を同梱しているため、購入したその日から本格的な音楽制作を始めることが可能だ。
■2種類のボイスバンクを搭載！キュートな声色はもちろん、艶めかしい声色も楽しめる
※開発時の画面のため、実際とは異なる可能性がある
「初音ミク V6」は、日本語・英語・中国語に対応した（*1）2種類のボイスバンク「Original」と「Soft」を搭載した、VOCALOID6対応の歌声合成ソフトウェア（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）だ。VOCALOID:AIを駆使した歌声合成エンジンに最適化されており、歌詞とメロディーを入力するだけで、自然な息継ぎや、複数言語を織り交ぜた流暢な歌唱を実現できる。
*1 中国語については、後日無償アップデートで対応予定
・表現力豊かで自然に響く「Original」：ミクらしさを継承するキュートで素直な声色
・表現を拡げるための柔らかな「Soft」：吐息混じりで艶やかかつ夢見心地な声色
また、機械学習を通じてピッチ推移や音量推移、タイミング、アクセントなどを学習しているため、人間の声に近い温かみや自然な揺らぎを感じられる歌声表現にも優れている。こうしたアルゴリズムにより初期設定のままでも十分に活用できるが、作り手のこだわりを細部まで反映させることも可能だ。
例えば「Expressionパラメーター」で声のハリの強弱を調整したり、しゃくりやビブラート、タメといった繊細な歌唱表現を、画面上のピッチ・音量カーブを見ながら直感的に編集できる。さらに、ひとつのフレーズからニュアンスの異なるボーカルを複数生成する「TAKE機能」を活用すれば、厚みのあるハモリパートも手軽に制作できる。
自分だけのボーカリストに直接ディレクションするような感覚で、バーチャルシンガー「初音ミク」とともに理想の歌声を追求できる。
■V6の「初音ミク」は、LAMさんによる新デザイン！ “主体性を伴うミク”に。
音楽制作ソフトとして生まれた「初音ミク」には、パッケージに描かれるキャラクターとしての側面もある。今回「初音ミク V6」のパッケージイラストとして起用された新デザインは、イラストレーターLAMによるものだ。
本作は技術面において、これまでのVOCALOID版・初音ミク（*2）とは異なり、単に受動的にユーザーの指示を受けるだけでなく、制作過程をアシストする機能を備えている。こうしたソフトウェアとしての進化を踏まえた意匠を、LAMが描き起こした。三面図も公開されており、ファンアートや衣装制作の参考として活用できる。
*2 現在の「初音ミク」ソフトウェアには、「VOCALOIDエンジン搭載製品」と「クリプトン独自エンジン搭載製品（NT版）」が存在する。
最後に、2007年の企画当初から「初音ミク」開発を手掛けてきた佐々木渉のコメントを紹介する。
「初音ミク V6」発表からリリースまで長らくお待たせした。直前発表となったが、2007年から続く初音ミクらしい歌声の「Original」に加え、柔らかな歌声の「Soft」を搭載してリリースした。初音ミクは多彩な表情を持つシンガーであり、VOCALOID6版の日本語および英語の歌声が、新たに多くのユーザーに親しまれることを願っている。
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
「初音ミク」開発プロデューサー 佐々木渉
＜製品概要＞
「初音ミク V6」
リリース日：2026年4月14日（火）
通常価格：〈スターターパック〉24,200円（税込）、〈ボイスバンク〉10,780円（税込）
商品ページ：https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6
〇優待販売について
対象製品（「VOCALOID2 初音ミク」「初音ミク V3」「初音ミク V4X」「初音ミク V4 ENGLISH」「初音ミク V4 CHINESE」「ピアプロキャラクターズ・スーパーパック」のいずれか）をSONICWIREで購入、もしくはクリプトンサイトでライセンス登録したユーザーは、下記優待価格で購入できる。
優待価格：〈スターターパック〉21,780円（税込）、〈ボイスバンク〉8,624円（税込）
優待販売を希望する場合は、対象製品が登録されているアカウントでログインの上、予約ページから申し込む必要がある。対象ユーザーには自動的に優待価格が適用される。
※〈スターターパック〉は「初音ミク V6」のボイスバンクと「VOCALOID6 Editor」をセットにした製品
※パッケージ版、ダウンロード版ともに価格は同一
“ボカロ文化”として親しまれ、今なお世界規模で拡がり続けている創作文化（UGCカルチャー）に、あなたも作り手として参加してみてはいかがだろうか。
■「初音ミク V6」製品情報
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※開発時の画面のため、実際とは異なる可能性がある
「初音ミク V6」は、日本語・英語・中国語に対応した（*1）2種類のボイスバンク「Original」と「Soft」を搭載した、VOCALOID6対応の歌声合成ソフトウェア（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）だ。VOCALOID:AIを駆使した歌声合成エンジンに最適化されており、歌詞とメロディーを入力するだけで、自然な息継ぎや、複数言語を織り交ぜた流暢な歌唱を実現できる。
*1 中国語については、後日無償アップデートで対応予定
・表現力豊かで自然に響く「Original」：ミクらしさを継承するキュートで素直な声色
・表現を拡げるための柔らかな「Soft」：吐息混じりで艶やかかつ夢見心地な声色
また、機械学習を通じてピッチ推移や音量推移、タイミング、アクセントなどを学習しているため、人間の声に近い温かみや自然な揺らぎを感じられる歌声表現にも優れている。こうしたアルゴリズムにより初期設定のままでも十分に活用できるが、作り手のこだわりを細部まで反映させることも可能だ。
例えば「Expressionパラメーター」で声のハリの強弱を調整したり、しゃくりやビブラート、タメといった繊細な歌唱表現を、画面上のピッチ・音量カーブを見ながら直感的に編集できる。さらに、ひとつのフレーズからニュアンスの異なるボーカルを複数生成する「TAKE機能」を活用すれば、厚みのあるハモリパートも手軽に制作できる。
自分だけのボーカリストに直接ディレクションするような感覚で、バーチャルシンガー「初音ミク」とともに理想の歌声を追求できる。
■V6の「初音ミク」は、LAMさんによる新デザイン！ “主体性を伴うミク”に。
音楽制作ソフトとして生まれた「初音ミク」には、パッケージに描かれるキャラクターとしての側面もある。今回「初音ミク V6」のパッケージイラストとして起用された新デザインは、イラストレーターLAMによるものだ。
本作は技術面において、これまでのVOCALOID版・初音ミク（*2）とは異なり、単に受動的にユーザーの指示を受けるだけでなく、制作過程をアシストする機能を備えている。こうしたソフトウェアとしての進化を踏まえた意匠を、LAMが描き起こした。三面図も公開されており、ファンアートや衣装制作の参考として活用できる。
*2 現在の「初音ミク」ソフトウェアには、「VOCALOIDエンジン搭載製品」と「クリプトン独自エンジン搭載製品（NT版）」が存在する。
最後に、2007年の企画当初から「初音ミク」開発を手掛けてきた佐々木渉のコメントを紹介する。
「初音ミク V6」発表からリリースまで長らくお待たせした。直前発表となったが、2007年から続く初音ミクらしい歌声の「Original」に加え、柔らかな歌声の「Soft」を搭載してリリースした。初音ミクは多彩な表情を持つシンガーであり、VOCALOID6版の日本語および英語の歌声が、新たに多くのユーザーに親しまれることを願っている。
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
「初音ミク」開発プロデューサー 佐々木渉
＜製品概要＞
「初音ミク V6」
リリース日：2026年4月14日（火）
通常価格：〈スターターパック〉24,200円（税込）、〈ボイスバンク〉10,780円（税込）
商品ページ：https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6
〇優待販売について
対象製品（「VOCALOID2 初音ミク」「初音ミク V3」「初音ミク V4X」「初音ミク V4 ENGLISH」「初音ミク V4 CHINESE」「ピアプロキャラクターズ・スーパーパック」のいずれか）をSONICWIREで購入、もしくはクリプトンサイトでライセンス登録したユーザーは、下記優待価格で購入できる。
優待価格：〈スターターパック〉21,780円（税込）、〈ボイスバンク〉8,624円（税込）
優待販売を希望する場合は、対象製品が登録されているアカウントでログインの上、予約ページから申し込む必要がある。対象ユーザーには自動的に優待価格が適用される。
※〈スターターパック〉は「初音ミク V6」のボイスバンクと「VOCALOID6 Editor」をセットにした製品
※パッケージ版、ダウンロード版ともに価格は同一
“ボカロ文化”として親しまれ、今なお世界規模で拡がり続けている創作文化（UGCカルチャー）に、あなたも作り手として参加してみてはいかがだろうか。
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