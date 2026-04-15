この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「正直言って状況は悪化する！「雑な扱い」に耐えてはいけない理由6選と対処法」と題した動画を公開した。動画では、人から雑に扱われる状況に耐え続けることの危険性と、その連鎖を断ち切るための具体的な対処法について解説している。

Ryotaはまず、雑な扱いに耐え続けると「終わりがなくなる」と指摘する。我慢とは終わりが明確なものに対してのみ有効であり、終わりが見えない雑な扱いに耐え続けると、いずれ心身の限界を迎えてしまう。また、雑に扱う人は相手を下に見ているため、耐え続ける限り対等な関係は築けない。「いかにあなたは下じゃなくて、私は対等な人間なんだよっていうのを相手に思わせるか」が重要だと語る。

さらに、要求がエスカレートしていく危険性にも言及。最初は小さな嫌味から始まり、相手が抵抗しないと分かると、次第に必要な情報を与えないなど「人として扱われなくなる」状態へと悪化していく。また、不当な扱いを受けているのにも関わらず、抗議せずに耐え続けていると、周囲から「平気なんだ」と誤解され、「あなたも問題がある」と思われるリスクがあるという。最終的には精神的に疲弊し、立ち向かう気力さえ失われ、理不尽な上下関係が完全に確立してしまうと警鐘を鳴らす。

これらの問題を防ぐための対処法として、Ryotaは「一方的な要求に応えないこと」を挙げる。一度でも理不尽な要求に従うと、相手は「許された」と認識し、同じ行動を繰り返すため、毅然とした態度でスルーすることが重要である。我慢が美徳とされがちな人間関係において、自分を守るための「対等な立ち回り」の重要性を深く考えさせられる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:29

耐えると終わりがなくなる
02:52

対等だから雑に扱われない
05:20

要求がエスカレートする
07:29

人として扱われなくなる
14:59

具体的な対処法：一方的な要求に応えない

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