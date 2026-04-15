日本代表、W杯メンバー発表は5月15日に決定！…アイスランドとの壮行試合後に“決戦の地”北中米へ
日本サッカー協会（JFA）は15日、キリンチャレンジカップ2026およびFIFAワールドカップ2026本大会に向けた同国代表のメンバー発表会見を5月15日（金）の14時から行うことを発表した。
開幕まで約2カ月となったFIFAワールドカップ2026で優勝という壮大な目標を掲げている日本代表。先月のインターナショナルマッチウィークではスコットランド代表に勝利したほか、サッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』でイングランド代表を撃破し、大きな自信をつけた。
今後は5月31日（日）に『国立競技場』にてワールドカップに向けた壮行試合となるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026を戦い、決戦の地である北中米へ出発。本大会ではグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦する。
カタールで行われた前回大会ではドイツ代表、スペイン代表を撃破したもののベスト8進出を逃し、目標として掲げた「新しい景色」を見ることができなかった日本代表。「最高の景色」に向けたメンバーが決まる“運命の1日”が1カ月後に迫っている。
開幕まで約2カ月となったFIFAワールドカップ2026で優勝という壮大な目標を掲げている日本代表。先月のインターナショナルマッチウィークではスコットランド代表に勝利したほか、サッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』でイングランド代表を撃破し、大きな自信をつけた。
カタールで行われた前回大会ではドイツ代表、スペイン代表を撃破したもののベスト8進出を逃し、目標として掲げた「新しい景色」を見ることができなかった日本代表。「最高の景色」に向けたメンバーが決まる“運命の1日”が1カ月後に迫っている。