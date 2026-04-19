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「天災じゃない、人災だ」竹田恒泰が辺野古転覆事故で隠された疑惑と遺族の悲痛な叫びを代弁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「メディアが触れない辺野古転覆事件の疑惑！遺族の苦悩！」を公開した。沖縄県の辺野古で起きた修学旅行生の転覆死亡事故を取り上げ、大手メディアが報じない事故の背景や、平和教育を隠れ蓑にした政治活動の実態について、遺族の悲痛な声を交えながら強い憤りを露わにした。



動画の冒頭で竹田氏は、産経新聞の記事を引き合いに出し、この事故を「天災じゃないですからね、人災ですからね」と断言。船を運行していたヘリ基地反対協議会だけでなく、学校、旅行会社、教育委員会、そして文部科学省など、関わったすべての大人たちや行政の対応を「おかしい」と立て続けに非難した。さらに、この問題を深く追及しているのが大手メディアで産経新聞のみであり、地元・沖縄のメディアすら触れていない現状を疑問視している。



中盤では、事故で亡くなった女子高生の父親が「note」で発信した切実な手記を紹介。彼女はハーバード大のサマースクールに参加するほど聡明で、将来を期待されていた生徒だったという。父親の記録によれば、彼女は抗議活動目的ではなく「友達と船からサンゴ礁を見る」という純粋な理由で参加コースを選んでいた。しかし実際には遊覧船ではなく抗議船に乗せられていた事実が発覚。竹田氏はこの事態に対し、「学生たちに思想教育をしてたわけですよ」「平和教育という名のもとにね、政治活動をし、彼らに政治思想を植え付ける」と、学校や協議会の無責任な実態を厳しく批判した。



最後には、こうした疑惑だらけの背景を他の大手メディアが報じないことに対して「報道しない自由なんでしょうか」と苦言を呈した。「平和教育は別に悪くないですよ。問題は平和教育という看板だけれども、実態は政治思想の洗脳とか政治活動の一環とか、それは絶対あってはいけないものなんですよね」と断言し、視聴者に対して隠された真実と遺族の声に目を向けるよう強く訴えかけた。