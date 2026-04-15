◇ナ・リーグ ドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打と2試合続けてノーヒットながら、申告敬遠による四球で48試合連続出塁を記録。チームは先発・山本由伸投手（27）の好投もあり、接戦を制し、連勝でカード勝ち越しを決めた。

大谷は初回の第1打席は2ストライクからの3球目、相手先発・マクリーンの内寄りカーブを狙ったが左直、3回1死の第2打席は直球に遊ゴロだった。6回の第3打席もシンカーに差し込まれ、左飛に打ち取られ、今季ワーストタイの12打席連続無安打となった。

第4打席は1−1の8回1死二塁と一打勝ち越しの好機で迎え、メッツ側が申告敬遠を選択。勝負を避けられたものの連続出塁を48試合まで伸ばし、球団歴代単独4位に浮上した。

大谷は歩かされたが、なおも1死一、二塁で次打者・タッカーが左翼線にポトリと落ちる執念の適時打を放ち、ついに勝ち越しに成功。9回はベシアが1点のリードを守り切って逃げ切った。

先発した山本は7回2/3を投げ、4安打1失点と好投。打線の援護に恵まれず3勝目は逃したものの確実に試合をつくり、チームを連勝に導いた。