LiSAソロデビュー15周年イヤー記念アルバム『LACE UP』が本日発売！「Patch Walk」ツアードキュメントMVを公開

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LiSAソロデビュー15周年に向けての盛り上がりが最高潮になる中、3年半ぶりとなる7枚目のフルアルバム『LACE UP』が発売された。

またアルバムリリースに合わせて「Patch Walk」のツアードキュメントMVが公開された。

■4月20日に迎えるLiSAのソロデビュー15周年を祝福するにふさわしいキャリア集大成となる7th アルバム『LACE UP』

4月15日に発売されたアルバム『LACE UP』は、4月20日に迎えるLiSAのソロデビュー15周年を祝福するにふさわしいキャリア集大成となるアルバムとなっており、収録楽曲は15周年にちなんで全15曲を収録。アルバムのリードトラックの「DECOTORA15（読み：デコトライチゴ）」は、LiSAがこれまでの出会いや幸せな瞬間や新しい夢、一生懸命になった勲章のような傷も、自分らしく輝き、力強く走るDECOTORAのように、LiSAに15年分デコレーションしながら走り続けたいという想いをLiSAの音楽的なルーツとなるポップパンクに込めた1曲。MVもすでに公開されており、デコトラに囲まれファンとともに力強くライブをする見どころ満載の映像になっている。

その他、昨年リリースとなった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌「残酷な夜に輝け」をはじめ、全世界で大きく話題を呼びBillboard JAPANのグローバル・ジャパン・ソングスチャートで8週連続1位を獲得した楽曲、アニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」や映画『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』日本語吹替版主題歌「REALiZE」、TVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズンオープニング主題歌「Shouted Serenade」等、過去3年半で担当した全6曲のアニメ主題歌を収録。

さらに架空の6畳半アパートをコンセプトにした日本の音楽プロジェクト、MAISONdesがプロデュースしケンモチヒデフミが楽曲提供したLiSA流のフロアバンガーに仕上げた「小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ」、楽曲としては2度目のタッグとなるツミキが楽曲提供したアッパー・チューン「シャドウ」、GLIM SPANKYが楽曲提供したNutella(R)（ヌテラ）のWeb CMソング「SWEET MAGIC」、安定のコンビネーションとなる小南泰葉が楽曲提供した「あばよ」、そしてソニー デジタル一眼カメラα7C II Web CMソングとして起用されている「HELLO WORLD」、水野良樹が楽曲提供したバラードソング「HOMEだよ」等、LiSAの音楽性や唯一無二のボーカリストとしての強さを表現できる幅広い15曲となっている。

今回のアルバムリリースに合わせ、『LACE UP』のアルバムタイトルのきっかけとなった盟友・堀江晶太との楽曲「Patch Walk」のツアードキュメントMVを公開。本映像は25年９月から26年1月まで行われた約２年ぶりとなる全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～PATCH WALK～』の全公演の映像の総集編となっており、LiSAの15周年の軌跡を振り返る、エバーグリーンな楽曲となっている。

アルバム『LACE UP』のCDは4形態でのリリースとなる。商品形態としては数量限定のタペストリー・マルチホルダー・フォトブック（36P）にレコーディングドキュメンタリー映像をBlu-rayに収録し、10インチの特殊パッケージ仕様にコンパイルした完全生産限定盤、2025年5月14日と15日に日本武道館で開催した『LiVE is Smile Always～RiP SERViCE～』の模様をそれぞれBlu-rayとDVDに収録した初回生産限定盤、CDのみの通常盤。完全生産限定盤はすでにメーカー在庫は生産終了となっており店頭に残っている在庫のみで販売終了、各CDショップやECサイトでの購入者特典も先着限定となっている。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『LACE UP』

■関連リンク

LiSA15周年特設HP

https://www.lxixsxa.com/LiSA_15th/

LiSA OFFICIAL SITE

http://www.lxixsxa.com/

■【画像】LiSA最新ビジュアル＆アートワーク、ライブツアービジュアル