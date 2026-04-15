優勝候補バルサが敗退！一時は追いつくも第１レグに続いて痛恨のレッド…アトレティコとの同国対決で敗戦【CL準々決勝】
現地時間４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、優勝候補の一角であるラ・リーガ王者バルセロナが、同国の強豪アトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。
クバルシの退場も影響し、ホームでの第１レグで０−２の敗戦を喫したバルサは開始１分、中央を崩してヤマルが際どいシュートを放つがGKムッソに阻まれる。
それでも４分、ショートカウンターから裏抜けしたヤマルがムッソの股を抜くシュートを放ち、いきなり１点を返す。
さらに24分、フェラン・トーレスがネットを揺らし、アグリゲートスコア２−２で同点に追いつく。
その３分後にもビッグチャンスが訪れるも、フェルミン・ロペスのヘッドはムッソのビッグセーブに阻まれる。
迎えた31分、マルコス・ジョレンテのクロスをルックマンにゴールに叩き込まれ、再びリードを奪われる。
後半に入って55分、波状攻撃を仕掛け、フェランがネットを揺らすも、VAR検証の末にオフサイドで取り消しとなる。
65分にはヤマルの突破から、ダニ・オルモに決定機。しかし、枠を捉えられない。
そして79分、スルロットを後方から倒したCBのエリク・ガルシアが一発レッドで退場する。
第１レグに続いて退場者を出したバルサは、最後まで攻め込むも勝ち越し点を奪えず。この試合は２―１で勝利したものの、２戦合計２−３で敗れ、敗退が決定した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】18歳・ヤマルが決めた電光石火の先制弾
クバルシの退場も影響し、ホームでの第１レグで０−２の敗戦を喫したバルサは開始１分、中央を崩してヤマルが際どいシュートを放つがGKムッソに阻まれる。
それでも４分、ショートカウンターから裏抜けしたヤマルがムッソの股を抜くシュートを放ち、いきなり１点を返す。
その３分後にもビッグチャンスが訪れるも、フェルミン・ロペスのヘッドはムッソのビッグセーブに阻まれる。
迎えた31分、マルコス・ジョレンテのクロスをルックマンにゴールに叩き込まれ、再びリードを奪われる。
後半に入って55分、波状攻撃を仕掛け、フェランがネットを揺らすも、VAR検証の末にオフサイドで取り消しとなる。
65分にはヤマルの突破から、ダニ・オルモに決定機。しかし、枠を捉えられない。
そして79分、スルロットを後方から倒したCBのエリク・ガルシアが一発レッドで退場する。
第１レグに続いて退場者を出したバルサは、最後まで攻め込むも勝ち越し点を奪えず。この試合は２―１で勝利したものの、２戦合計２−３で敗れ、敗退が決定した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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