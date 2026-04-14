2台のパソコンでデュアルディスプレイを共有できる！4K対応HDMIパソコン切替器
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ2台（4K）・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できるデュアルディスプレイ対応パソコン切替器「SW-KVM22HUUS」を発売する。本製品は、4K解像度に対応したディスプレイ2台を同時に接続でき、広大な作業スペースを維持したままワンタッチでパソコンの切り替えが可能だ。
複雑な配線を1か所に集約し、デスク周りをスッキリさせながらマルチタスク環境を強力にサポートする。ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけで使用できる。Windows OS、macOSのどちらにも対応している。
■2台のパソコン間で接続機器を一括切替え
2台のパソコンで、1組のHDMIディスプレイ×2・USBキーボード・USBマウスを切替えて使用できる。
■パソコンを2台使うときのお悩みを解決
1組の周辺機器を2台のパソコンで共有できるので、作業スペースを大幅に節約できる。スペース不足を解消できる。2組の周辺機器を行き来する必要もなく、効率的に作業できる。
また、インターネット用パソコンと業務用パソコンなど、ネットワークを分けて運用している環境でも、パソコン切替器ならパソコンを物理的に切り替えて安全に操作可能だ。情報セキュリティ・ランサムウェア対策として自治体や医療機関、企業などへの導入もおすすめだ。
■4K/60Hzの高画質で、2画面同時出力が可能
デュアルディスプレイ環境のまま2台のパソコンを切替えできるので作業効率が各段に上がる。4K（3840×2160）/60Hz、4K（4096×2160）/60Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できる。
■スイッチやリモコン操作で簡単に切替え可能
本体上面のスイッチを押すだけで、簡単に切替えられる。離れた場所から操作できる便利なリモコン付きだ。※ホットキーによる切替えには対応していない。
■無線マウス・キーボードにも対応
本製品にレシーバーを接続することで、無線のマウス・キーボードでも使用できる。
■現在の状況がわかりやすいLED付き
LEDが付いており、現在使用中のパソコンがひと目でわかる。
■ディスプレイのみの接続も可能
キーボード・マウスは使用せず、HDMI接続して切替えることも可能だ。
■エミュレーション非搭載タイプ
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので、特殊なドライバを有する多機能マウスやキーボードも使える。
■スッキリ配線できる
ケーブルを全て同一方向に接続できるため、スッキリと配線できる。
■パソコンとの接続用ケーブル付属
パソコンとの接続に使用するHDMIケーブル×4本、USBケーブル×2本が付属している。
※ディスプレイとの接続用HDMIケーブル×2本は別途必要だ。
■デュアルディスプレイ・4K対応HDMIパソコン切替器（エミュレーション非搭載・2:1）「SW-KVM22HUUS」
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※ディスプレイとの接続用HDMIケーブル×2本は別途必要だ。
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