「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、ライブ衣装から美ウエスト映える「可愛い」「綺麗すぎ」など反響
【モデルプレス＝2026/04/14】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月12日、自身のInstagramを更新。ライブの衣装姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「シルエット最強」美ウエスト映えるライブ衣装姿
辻は「横から後ろまで全員見るのが毎回のライブの楽しみ」とつづり、辻がリーダーを務めるアイドルグループ「特撮がるず」のライブでのショットを複数枚投稿。赤色のへそ出しライブ衣装姿を披露している。衣装からは引き締まった美しいウエストのラインが映えている。辻は「もちろん見られなくなるくらい大きくなることを目指すけれどその気持ちはいつまで経っても忘れない！」と熱い思いを語っている。
この投稿にファンからは「ウエスト綺麗すぎ」「ライブ衣装可愛い」「シルエット最強」「これからも応援します」「一生ついていきます」など反響が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「シルエット最強」美ウエスト映えるライブ衣装姿
◆辻加純、ライブ衣装から美ウエスト際立つ
辻は「横から後ろまで全員見るのが毎回のライブの楽しみ」とつづり、辻がリーダーを務めるアイドルグループ「特撮がるず」のライブでのショットを複数枚投稿。赤色のへそ出しライブ衣装姿を披露している。衣装からは引き締まった美しいウエストのラインが映えている。辻は「もちろん見られなくなるくらい大きくなることを目指すけれどその気持ちはいつまで経っても忘れない！」と熱い思いを語っている。
◆辻加純の投稿に反響
この投稿にファンからは「ウエスト綺麗すぎ」「ライブ衣装可愛い」「シルエット最強」「これからも応援します」「一生ついていきます」など反響が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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