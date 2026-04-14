『萬代橋チューリップフェスティバル』は4月29日まで

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新潟市で恒例の『萬代橋チューリップフェスティバル』が始まりました。

今年で41回目となる『萬代橋チューリップフェスティバル』。新潟市のシンボル・萬代橋が、市内の園児らが育てた約2万4000本の色鮮やかなチューリップで彩られました。温かい日が続いたことでチューリップはよく育ち、すでに満開です。

■園児
「かわいかった。ピンクのとこがかわいかった。」

■園児
「赤いチューリップが大好きです。」

■園児
「きれいだった。（Q.何色がすき？)白。」

『萬代橋チューリップフェスティバル』は、4月29日まで開かれます。