新潟市で恒例の『萬代橋チューリップフェスティバル』が始まりました。



今年で41回目となる『萬代橋チューリップフェスティバル』。新潟市のシンボル・萬代橋が、市内の園児らが育てた約2万4000本の色鮮やかなチューリップで彩られました。温かい日が続いたことでチューリップはよく育ち、すでに満開です。



■園児

「かわいかった。ピンクのとこがかわいかった。」



■園児

「赤いチューリップが大好きです。」



■園児

「きれいだった。（Q.何色がすき？)白。」



『萬代橋チューリップフェスティバル』は、4月29日まで開かれます。