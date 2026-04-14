◇ナ・リーグ ドジャース−メッツ（2026年4月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は死球を受け周囲が騒然となった。

初回の第1打席、2ストライクからの3球目、相手先発左腕・ピーターソンの94マイル（約151・3キロ）のシンカーが右肩甲骨付近に直撃。痛みのあまり「あぅ！」と悲鳴をあげ、球場からはブーイングが沸き起こった。

大谷は11、12日のレンジャーズ戦で2試合連続先頭打者アーチをマーク。3試合連続の先頭打者本塁打とはならなかったが、これで昨年8月24日のパドレス戦から続く連続試合出塁を「47」まで伸ばし、球団史上4位タイの記録となった。

さらに、次打者・タッカーの四球で二塁に進むと、メッツ遊撃手・リンドアが死球を受けた右肩付近を“サスサス”とさすり、大谷も笑みをこぼす場面もあった。その後、3番・スミスの中前適時打で生還し先制のホームを踏んだ。

打者としては前日まで15試合に出場し、打率・286、5本塁打、10打点。投手としては15日（同16日）のメッツ戦で今季3度目の投打同時出場が予定されている。