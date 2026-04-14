＜私は非常識な親デスカ？＞楽しい修学旅行なのに…避けたい子と「2人部屋」に驚愕！【第1話まんが】
私はミサエ。夫と、小学6年生の娘カナコと暮らしています。カナコは優しく真面目な性格で、頼まれると断れないタイプです。そのこともあって、4年生のときには学校へ行くのが苦しくなってしまった時期もありました。当時は行けたり行けなかったりの五月雨登校で、私もパートを辞めて必死になって寄り添いました。幸い5年生からはまた普通に過ごせるようになり、6年生になった今は仲良しの友達と修学旅行を楽しみにしているところです。
当時のカナコはひどく気持ちが落ち込んでしまって、私もずいぶん心配したものです。ただ原因になっていた状況が解決したことで、5年生になる頃にはなんとか元気を取り戻しました。最近は学校行事も心から楽しんでいる様子でしたが……？
カナコの班は4人部屋ですが、そのうちサキちゃんとユウリちゃんは大事なコンクールがあるため2日目の朝に合流するそうです。つまりカナコが泊まる部屋はセナちゃんと2人きり……。絶句してしまいました。ありえません。
カナコは6年生の修学旅行をとても楽しみにしていました。仲のいい友達と小学校最大の宿泊行事に行くわけだから当然ですよね。私もカナコが苦しんでいた4年生の頃を思い、心から楽しんでほしいと願っていました。
しかし部屋割りが決まった日、帰宅したカナコは「行きたくない」とうつむいて言い出したのです。事情を聞いて驚きました。4人班のうち2人が翌日合流になるため、カナコはセナちゃんと2人きりの部屋で泊まることになるというのです。担任の先生は事情を知っているはずなのに……。私はあまりの衝撃に絶句してしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
当時のカナコはひどく気持ちが落ち込んでしまって、私もずいぶん心配したものです。ただ原因になっていた状況が解決したことで、5年生になる頃にはなんとか元気を取り戻しました。最近は学校行事も心から楽しんでいる様子でしたが……？
カナコの班は4人部屋ですが、そのうちサキちゃんとユウリちゃんは大事なコンクールがあるため2日目の朝に合流するそうです。つまりカナコが泊まる部屋はセナちゃんと2人きり……。絶句してしまいました。ありえません。
カナコは6年生の修学旅行をとても楽しみにしていました。仲のいい友達と小学校最大の宿泊行事に行くわけだから当然ですよね。私もカナコが苦しんでいた4年生の頃を思い、心から楽しんでほしいと願っていました。
しかし部屋割りが決まった日、帰宅したカナコは「行きたくない」とうつむいて言い出したのです。事情を聞いて驚きました。4人班のうち2人が翌日合流になるため、カナコはセナちゃんと2人きりの部屋で泊まることになるというのです。担任の先生は事情を知っているはずなのに……。私はあまりの衝撃に絶句してしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子