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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「商社マンとメーカー勤務のカップルにインタビュー」を公開した。動画では、交際1年になる27歳の商社マンと24歳のメーカー勤務のカップルが登場。年収やお金の使い道から、誕生日デートでのハプニングまで、リアルな恋愛事情を赤裸々に語った。



二人の出会いはマッチングアプリの「タップル」。これまでで一番楽しかったデートを同時に答える場面では、揃って「彼女の誕生日」と回答し、仲の良さを見せた。しかし、当時の様子について彼氏が「ずっとお腹壊してて。食中毒で」と告白。高級ホテル「エクシブ湯河原」を予約し、夜ご飯も用意してくれたものの、彼氏は「全然食えなくて」と苦笑いを浮かべながら当時を振り返った。



気になるお給料について尋ねられると、彼氏は年収「700万円くらい」と明かす。また、今の仕事を選んだ理由について、彼女はもともと幼稚園の先生になるつもりだったが「洋服を作りたかったから」と、成り行きでメーカーに就職した経緯を明かした。稼いだお金の使い道は、彼氏が「ドリス ヴァン ノッテン」などの服、彼女は「セリーヌ」などのカバンやアクセサリーに使うことが多いという。また、デート代については「基本割り勘」と即答する彼氏。「ケチなんで」と笑い飛ばす姿に、飾らない等身大の価値観が垣間見えた。



将来の夢について、彼氏は「古着屋か自分のブランドを作る」こと、彼女は「幸せに暮らしたい」と笑顔で語った。動画の最後には、お互いへの感謝の気持ちを伝え合う場面も。彼氏が「俺が変なこと言っても、怒らないで見てくれてるのがありがとう」と照れくさそうに伝えると、彼女も「いつもわがままいっぱい聞いて、優しくしてくれてありがとう」と笑顔で応じた。終始笑顔が絶えない二人のやりとりから、互いを尊重し合う素敵な関係性が伝わるインタビューとなった。