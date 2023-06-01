堂本光一＆井上芳雄、日本ミュージカル界初アリーナツアー開催決定 最高の俳優らがレギュラーメンバーに
【モデルプレス＝2026/04/14】DOMOTOの堂本光一と井上芳雄がホストを務める、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』の開催が決定。 東京ガーデンシアター（8月7〜9日）ほか5会場にて上演される。
【写真】日本ミュージカル界初アリーナツアー、レギュラーメンバー9人
帝国劇場は1911年に日本初の西洋式演劇劇場として開場。娯楽性と芸術性を備えたラインナップで、 珠玉の演劇・バレエ・歌舞伎を上演し、帝劇ならではの感動を届け、関東大震災、太平洋戦争も乗り越え、初代帝劇は戦後まで長く愛され続けた。
1966年には2代目・帝国劇場が開場。世界に誇る舞台機構を備え、『風と共に去りぬ』の世界初の舞台化、『屋根の上のヴァイオリン弾き』、『ラ・マンチャの男』、『レ・ミゼラブル』、『ミス・サイゴン』『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』などのミュージカルの日本初演、『風と共に去りぬ』の世界初のミュージカル化『スカーレット』、『Endless SHOCK』、『ナイツ・テイル 騎士物語』、舞台『千と千尋の神隠し』の世界初上演など、帝劇だからこそ生まれた奇跡の演劇を提供しつづけ、2025年2月をもって建て替えのための休館に入った。新・帝劇の開場は、2030年度を予定している。
新・帝劇が開場するまでのこの時間に、過去・現在・未来の帝劇に想いを馳せる時間となるような、最高のエンタテイメントを届ける機会として、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE-The Imperial Theatre Symphony-』を開催。記念すべきこのコンサートのホストは、共に2000年に帝国劇場に初めて立ち、数々の主演舞台で帝劇における21世紀のラインナップを心強く導いてきた、堂本、井上が務める。
レギュラーメンバーは、エンタテイメントの未来を照らすミュージカル界最高の俳優が揃った。『レ・ミゼラブル』日本初演エポニーヌ役の島田歌穂。『Beautiful』『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』の平原綾香。『ミス・サイゴン』キム役・日英上演作『SIX』のソニン。『レ・ミゼラブル』ジャン・バルジャン役・『ジキル＆ハイド』の佐藤隆紀（LE VELVETS）。『ダンス オブ ヴァンパイア』『クワイエットルームへようこそThe Musical』の桜井玲香。『ロミオ＆ジュリエット』『1789-ヴァスティーユの恋人たち-』の岡宮来夢。そして、劇団四季での名作や、『エリザベート』『ラブ・ネバー・ダイ』の石丸幹二（東京、神戸のみ）。豪華な9人のスターに加え、19人の選りすぐりのシンガーズ＆ダンサーズ、30人のオーケストラも編成している。
構成・演出は、『この世界の片隅にこの世界の片隅に』『HERO THE MUSICALHERO THE MUSICAL』演出の成果演出の成果により、により、2025年第50回菊田一夫演劇賞を受賞した、東宝演劇部所属の気鋭の演出家、上田一豪氏が担当。音楽監督は、『マイ・フェア・レディ』、『ラ・マンチャの男』、『屋根の上のヴァイオリン弾き』、『ジキル＆ハイド』、『トッツィー』、『チャーリーとチョコレート工場』、帝劇最終公演『THE BEST New HISTORY COMING』など70作以上のミュージカルを手掛けてきた塩田明弘氏が務め、2人の最強タッグで、新しく、熱く、スケールの大きなミュージカルのエンタテイメントを届ける。
本作では、帝劇作品を披露するのはもちろんのこと、それにとどまらず、エヴァ―グリーンなミュージカルの名曲、隠れた名曲もふんだんに届ける。また、このコンサートでしか見られない、俳優と楽曲のレアなマッチングによるパフォーマンスも予定している。新・帝劇に向けて準備中で、帝劇がない今、帝劇にふさわしいエンタテイメントの熱量をLIVEで届けることができる会場として、製作チームが選んだのは、多くの観客と俳優が感動を分かち合える、国内有数の大型アリーナ会場。8月から東京ガーデンシアター（こちらのみホール会場です）、東京国際フォーラム ホールA、札幌 北海きたえーる、神戸 GLION ARENA KOB、小倉 北九州メッセというというアリーナに、ミュージカルのエンタテイメントが響き渡る。日本ミュージカル界初のアリーナツアーで、舞台と観客のかつてない一体感を届ける。（modelpress編集部）
堂本：『New HISTORY COMING ARENA LIVE-The Imperial Theatre Symphony-』ということで。今、公演のタイトルを知りました（笑）。知ってた？
井上：僕も初めて知りました（笑）。後半の「-The Imperial Theatre Symphony-」がサブタイトルらしいです。
堂本：このタイトルから公演の中身をいろいろ想像していただきたいなと。
井上：そうですね。今回は“帝劇のコンサート”ですよね？
堂本：はい。帝劇は名作がたくさん上演されてきた劇場です。その曲を演奏するのはもちろんのこと、帝劇の未来が見える公演になると良いですよね。
井上：帝劇は今一旦閉じていますけど、みんなに忘れてほしくない。できれば常に帝劇のことを思っていてほしいくらい！僕たちもそうですからね。まだまだ打ち合わせ中なので、具体的なことは言えないのですが。僕が楽しみにしてるのは、それぞれの会場が大きいから、普段の劇場での公演やコンサートでは難しいことをできるんじゃないかなということ。光一くんはいろいろな会場でコンサートをやっていると思いますけど。
堂本：でもミュージカルのナンバーを、ああいう大きな会場でやることはなかなかないです。出演者もすごいですよ！
井上：島田歌穂さん、平原綾香さん、ソニンさん、佐藤隆紀さん、桜井玲香さん、岡宮来夢くん、そして東京公演と神戸公演には石丸幹二さん。さらに各公演でスペシャルゲストもいらっしゃるということで。これはリハーサルが大変なパターンですかね？（笑）。
堂本：（笑）。大変だよね！でも楽しみですよ。
井上：そして、気になっているでしょう（背後の「帝」の文字看板を示して）。
堂本：「帝」！（笑）。これは帝劇ビルに付いていたやつだよね。
井上：そう、帝劇ビルの角のあれです。あの角に付いていた“帝国劇場”という文字が全部取ってあるみたいですよ。
堂本：実際に近くで見るとこんなに大きいんだね。
井上：ちょっと家に1個欲しい。
堂本：これ、家にいる！？
井上：間接照明として（笑）？
堂本 確かに、悪くないね（笑）。もう帝劇が大好きだから！
井上：この「帝」の文字ももしかしたら、コンサートで使うとか使わないとか…？
堂本：そうだね。セットも普通のコンサートとはちょっと違うようで、そのあたりも楽しみです。会場は、8月に東京ガーデンシアター、東京国際フォーラム。札幌は北海きたえーる、神戸はGLION ARENA KOBE、9月は北九州小倉の北九州メッセ。“劇場スタイル”ではない会場が多いです。
井上：ほぼほぼアリーナ級ですね。大きな会場は光一くんが慣れているだろうから、あとでいろいろ教えてください。
堂本：確かに芳雄くんに「アリーナではこういう風にしてるよ」とか話したことはありますけどね。
井上：光一くんには業者みたいなノウハウがあるんですよ（笑）。それを活かしつつコンサートをやれるのが楽しみです。良い夏にしたいですね！
堂本：本当に期待が高まりますね。皆さんも楽しみにしていてください。
井上：帝劇、大好き！
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
一瞬一瞬をかみしめながら立たせていただいた「THE BEST」のステージから1年半。またこのようなチャンスをいただけます事、本当に嬉しい限りです！心からの感謝を込めて、精一杯頑張ります。
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
素晴らしい皆さんとご一緒できることに今からワクワクしています。きっと、このコンサートならではの特別な瞬間をたくさんお届けできる事と思います！
― 帝劇、エンタテインメントの未来への思い
日本のミュージカル草創期から、数々の作品を世に送り出してくれた帝劇。今では、こんなにもミュージカル作品が溢れる時代になりました。新帝劇からも、さらに素晴らしい作品がどんどん生まれ、どんな時代にあっても、エンタテインメントの力、大切さをずっと伝え続けていってくれるとじています。
― 帝劇についての思い
帝劇は、私の人生を開いてくれ、私を育ててくれました。舞台人としての原点を刻ませてもらった、生涯感謝し続ける劇場です。
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
ミュージカルという大海原に時々漕ぎ出す私ですが、今回は帝劇クルーズの一員として声をかけてもらえるとは思ってもみなかったので、とても嬉しく、迷わず飛び込みました。頼もしい船長2人の力になれるよう、全力で漕ぎ出そうと思います！
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
井上芳雄さんはじめ、いつもお世話になっている方や初めましての方もいて、本当に楽しみです！堂本光一さんとは、テレビでご一緒することはありますが、ミュージカルで共演するのは初めてなので、なんだか不思議な気持ちで、とても嬉しいです！
― 帝劇、エンタテインメントの未来への思い
「生で届ける音楽は最高だ」ということを、未来の人達にも受け継ぎたいです。劇場に入った途端に演劇スイッチがグッと入るような帝劇の匂いが好きでしたが、新帝劇の匂いも楽しみにしています！
― 帝劇についての思い
良かった日も悔しかった日も、いつだって抱きしめてくれた帝劇のファントムには感謝しかないです。帝劇で役として生きた日々は、私が向かう夢の先を、これからもずっと照らし続けてくれるでしょう。
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
この意義あるコンサートに、出演できる喜びを感じています。多種多様な歌手の方々が集まる中のメンバーに選ばれたことも未知なる緊張感と、面白い内容になるのではという高揚感で、2026年の夏も熱くなるぞと楽しみで仕方ありません。
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
芳雄くんは、私がミュージカルデビューした頃から何度も共演させて頂き、同期のようで先輩であって、私の指針となるような存在です。久しぶりの共演を心待ちにしていました。光一さんは、アイドル時代にテレビ出演でお世話になった以来かも知れません。ミュージカルという舞台で再会するとはその時予想もできなかったのですが、時とフィールドの変わった場所でまた共演すること、つまりはまた新たな出会いとしてできること、とても楽しみにしています。他の共演者の方々も、共演経験のある方ばかりで、再会がとても嬉しいですし、岡宮来夢くんは初めましてですが、次世代を担う新星の才能に触れるのもとても楽しみです。
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
コロナ禍を境界線に、日本の舞台やミュージカルの指向や形態も変化してきたことを実感しております。約20年ほど舞台界にいますが、何度かの時代の変化を重ねて、また新しいフェーズに変わっていこうとしている中で、エンタメ界での自分の在り方なども考えていて自身の変化も、エンタメによって影響されていることを感じています。私自身、個人の事よりも、日本のエンタメ界に意識があり、時代の変化によってエンタメがより輝かしく、成長していくことを願っています。
― 帝劇についての思い
あの看板を見るといつも武者震いしていました。帝劇に通う自分が大好きでした。この歴史的な帝劇の生まれ変わりの岐路に、自分の人生の途中で目撃できることに感謝し、本コンサートにもその想いを乗せたいです。
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
帝劇で演奏されてきた歴史ある珠玉のナンバー！どんな曲を歌わせていただけるのか今から楽しみです。皆様の心に響く曲をお届けしたいと思います！
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
出演者の皆様、ステージ上で圧倒的に自分の世界観を作り出すことが出来る方々だと思います。その中で自分も沢山の刺激を頂き、新たに生まれた世界をお客様にお見せしたいです！
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
日常の生活とは違った喜び、驚きや感動。そんな人間が生きていく中で目に見えないエネルギーを与えてくれるのがエンターテイメントの世界だと思います。新帝劇もそんなエネルギーに満ち溢れた場所になってくれることでしょう！
― 帝劇についての思い
帝劇という舞台の存在は、どこまでも自分を成長させてくれ、沢山の素敵な出逢いも与えてくれたかけがえのない特別な劇場です。
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
既に素晴らしいものになること間違いない、今回のコンサートにレギュラーとして出演させていただけることを、とても光栄に思います。
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
今回ご一緒する皆様とは、色々な形で過去お会いする機会があった方ばかりなので、今回もご一緒できることがとても楽しみです。
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
お世話になった帝劇もとても素晴らしかったですが、新帝劇は何倍以上にパワーアップして帰ってくると思っているので、先ずは先駆けてこのコンサートで新帝劇をお客様と一緒に体感させていただこうと思います。
― 帝劇についての思い
グランドミュージカル2作目の、ミュージカルの世界を知りたての私が板を踏ませていただき、沢山のことを学んだ特別な場所でした。2度目に帝劇の板を踏むことは叶いませんでしたが、あれから時が経ち、今、帝劇に関われるこの時間を大切に胸に刻み、このコンサートに参加させていただこうと思います。
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
お声がけいただいた時、嬉しくて飛び上がりました！でも楽しみだけではなく、しっかり頑張らないとな、と身が引き締まる思いです。しっかり準備をしてあとは自分も思いっきり楽しむだけ！という状態で臨みたいと思います！皆様、是非お楽しみくださいませ！！！
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
第一線で活躍され続けている錚々たる皆様と自分の名前が並んでいることが少しだけ不思議な気持ちと、すごく嬉しい気持ちと、そして光栄な気持ちでいっぱいです！先輩方の胸を借り、僕もステージを華々しく盛り上げられたらと思います！
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
日本の演劇界には無限の可能性があります。ブロードウェイに観劇に行ったときも、自分がNYで舞台に立った時も、日本のスタッフワークや俳優さんの力は負けていないと実感しています。日本のエンタメがもっと世界で燦然と輝く日を夢見て、そしてそんな素晴らしい演劇を作っていける人材になれるよう、自分も引っ張っていける存在になれるよう精進していきます。
― 帝劇についての思い
いつかは帝劇に立ちたい。もう1度帝劇に立ちたい。いつかは帝劇の真ん中に立ちたい。僕にとっては常に夢であり、目標を与えてくれた場所です。
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
ミュージカル界の第一線を走る仲間たちと、思いっきり歌える機会を楽しみにしています。
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
ミュージカル俳優として多彩に活躍してきた仲間たちの表現や技に触れることができるのは、何よりも幸せです。
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
これから何世代にもわたって、ミュージカル界を、そして、俳優たちを支えてくださる場になるかと思います。
― 帝劇についての思い
楽屋口を入った廊下の先に、多くの提灯がかけられ、帝劇作品を担ってこられた名優陣のお名前が記されていました。目にするたび、歴史の重さを感じ、舞台に立たせていただくことを光栄に思ったものでした。これからも努力を重ねて叶え続けていきたいです。
8月7〜9日 東京ガーデンシアター
8月13日・14 日東京国際フォーラム ホール A
8月20日 札幌 北海きたえーる
8月28〜30日 神戸 GLION ARENA KOBE
9月5日・6日小倉 北九州メッセ（旧・西日本総合展示場 新館）
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【写真】日本ミュージカル界初アリーナツアー、レギュラーメンバー9人
◆新・帝劇、2030年度開場予定
帝国劇場は1911年に日本初の西洋式演劇劇場として開場。娯楽性と芸術性を備えたラインナップで、 珠玉の演劇・バレエ・歌舞伎を上演し、帝劇ならではの感動を届け、関東大震災、太平洋戦争も乗り越え、初代帝劇は戦後まで長く愛され続けた。
◆堂本光一＆井上芳雄、ホスト務める
新・帝劇が開場するまでのこの時間に、過去・現在・未来の帝劇に想いを馳せる時間となるような、最高のエンタテイメントを届ける機会として、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE-The Imperial Theatre Symphony-』を開催。記念すべきこのコンサートのホストは、共に2000年に帝国劇場に初めて立ち、数々の主演舞台で帝劇における21世紀のラインナップを心強く導いてきた、堂本、井上が務める。
レギュラーメンバーは、エンタテイメントの未来を照らすミュージカル界最高の俳優が揃った。『レ・ミゼラブル』日本初演エポニーヌ役の島田歌穂。『Beautiful』『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』の平原綾香。『ミス・サイゴン』キム役・日英上演作『SIX』のソニン。『レ・ミゼラブル』ジャン・バルジャン役・『ジキル＆ハイド』の佐藤隆紀（LE VELVETS）。『ダンス オブ ヴァンパイア』『クワイエットルームへようこそThe Musical』の桜井玲香。『ロミオ＆ジュリエット』『1789-ヴァスティーユの恋人たち-』の岡宮来夢。そして、劇団四季での名作や、『エリザベート』『ラブ・ネバー・ダイ』の石丸幹二（東京、神戸のみ）。豪華な9人のスターに加え、19人の選りすぐりのシンガーズ＆ダンサーズ、30人のオーケストラも編成している。
構成・演出は、『この世界の片隅にこの世界の片隅に』『HERO THE MUSICALHERO THE MUSICAL』演出の成果演出の成果により、により、2025年第50回菊田一夫演劇賞を受賞した、東宝演劇部所属の気鋭の演出家、上田一豪氏が担当。音楽監督は、『マイ・フェア・レディ』、『ラ・マンチャの男』、『屋根の上のヴァイオリン弾き』、『ジキル＆ハイド』、『トッツィー』、『チャーリーとチョコレート工場』、帝劇最終公演『THE BEST New HISTORY COMING』など70作以上のミュージカルを手掛けてきた塩田明弘氏が務め、2人の最強タッグで、新しく、熱く、スケールの大きなミュージカルのエンタテイメントを届ける。
本作では、帝劇作品を披露するのはもちろんのこと、それにとどまらず、エヴァ―グリーンなミュージカルの名曲、隠れた名曲もふんだんに届ける。また、このコンサートでしか見られない、俳優と楽曲のレアなマッチングによるパフォーマンスも予定している。新・帝劇に向けて準備中で、帝劇がない今、帝劇にふさわしいエンタテイメントの熱量をLIVEで届けることができる会場として、製作チームが選んだのは、多くの観客と俳優が感動を分かち合える、国内有数の大型アリーナ会場。8月から東京ガーデンシアター（こちらのみホール会場です）、東京国際フォーラム ホールA、札幌 北海きたえーる、神戸 GLION ARENA KOB、小倉 北九州メッセというというアリーナに、ミュージカルのエンタテイメントが響き渡る。日本ミュージカル界初のアリーナツアーで、舞台と観客のかつてない一体感を届ける。（modelpress編集部）
◆堂本光一＆井上芳雄コメント
堂本：『New HISTORY COMING ARENA LIVE-The Imperial Theatre Symphony-』ということで。今、公演のタイトルを知りました（笑）。知ってた？
井上：僕も初めて知りました（笑）。後半の「-The Imperial Theatre Symphony-」がサブタイトルらしいです。
堂本：このタイトルから公演の中身をいろいろ想像していただきたいなと。
井上：そうですね。今回は“帝劇のコンサート”ですよね？
堂本：はい。帝劇は名作がたくさん上演されてきた劇場です。その曲を演奏するのはもちろんのこと、帝劇の未来が見える公演になると良いですよね。
井上：帝劇は今一旦閉じていますけど、みんなに忘れてほしくない。できれば常に帝劇のことを思っていてほしいくらい！僕たちもそうですからね。まだまだ打ち合わせ中なので、具体的なことは言えないのですが。僕が楽しみにしてるのは、それぞれの会場が大きいから、普段の劇場での公演やコンサートでは難しいことをできるんじゃないかなということ。光一くんはいろいろな会場でコンサートをやっていると思いますけど。
堂本：でもミュージカルのナンバーを、ああいう大きな会場でやることはなかなかないです。出演者もすごいですよ！
井上：島田歌穂さん、平原綾香さん、ソニンさん、佐藤隆紀さん、桜井玲香さん、岡宮来夢くん、そして東京公演と神戸公演には石丸幹二さん。さらに各公演でスペシャルゲストもいらっしゃるということで。これはリハーサルが大変なパターンですかね？（笑）。
堂本：（笑）。大変だよね！でも楽しみですよ。
井上：そして、気になっているでしょう（背後の「帝」の文字看板を示して）。
堂本：「帝」！（笑）。これは帝劇ビルに付いていたやつだよね。
井上：そう、帝劇ビルの角のあれです。あの角に付いていた“帝国劇場”という文字が全部取ってあるみたいですよ。
堂本：実際に近くで見るとこんなに大きいんだね。
井上：ちょっと家に1個欲しい。
堂本：これ、家にいる！？
井上：間接照明として（笑）？
堂本 確かに、悪くないね（笑）。もう帝劇が大好きだから！
井上：この「帝」の文字ももしかしたら、コンサートで使うとか使わないとか…？
堂本：そうだね。セットも普通のコンサートとはちょっと違うようで、そのあたりも楽しみです。会場は、8月に東京ガーデンシアター、東京国際フォーラム。札幌は北海きたえーる、神戸はGLION ARENA KOBE、9月は北九州小倉の北九州メッセ。“劇場スタイル”ではない会場が多いです。
井上：ほぼほぼアリーナ級ですね。大きな会場は光一くんが慣れているだろうから、あとでいろいろ教えてください。
堂本：確かに芳雄くんに「アリーナではこういう風にしてるよ」とか話したことはありますけどね。
井上：光一くんには業者みたいなノウハウがあるんですよ（笑）。それを活かしつつコンサートをやれるのが楽しみです。良い夏にしたいですね！
堂本：本当に期待が高まりますね。皆さんも楽しみにしていてください。
井上：帝劇、大好き！
◆島田歌穂コメント
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
一瞬一瞬をかみしめながら立たせていただいた「THE BEST」のステージから1年半。またこのようなチャンスをいただけます事、本当に嬉しい限りです！心からの感謝を込めて、精一杯頑張ります。
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
素晴らしい皆さんとご一緒できることに今からワクワクしています。きっと、このコンサートならではの特別な瞬間をたくさんお届けできる事と思います！
― 帝劇、エンタテインメントの未来への思い
日本のミュージカル草創期から、数々の作品を世に送り出してくれた帝劇。今では、こんなにもミュージカル作品が溢れる時代になりました。新帝劇からも、さらに素晴らしい作品がどんどん生まれ、どんな時代にあっても、エンタテインメントの力、大切さをずっと伝え続けていってくれるとじています。
― 帝劇についての思い
帝劇は、私の人生を開いてくれ、私を育ててくれました。舞台人としての原点を刻ませてもらった、生涯感謝し続ける劇場です。
◆平原綾香コメント
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
ミュージカルという大海原に時々漕ぎ出す私ですが、今回は帝劇クルーズの一員として声をかけてもらえるとは思ってもみなかったので、とても嬉しく、迷わず飛び込みました。頼もしい船長2人の力になれるよう、全力で漕ぎ出そうと思います！
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
井上芳雄さんはじめ、いつもお世話になっている方や初めましての方もいて、本当に楽しみです！堂本光一さんとは、テレビでご一緒することはありますが、ミュージカルで共演するのは初めてなので、なんだか不思議な気持ちで、とても嬉しいです！
― 帝劇、エンタテインメントの未来への思い
「生で届ける音楽は最高だ」ということを、未来の人達にも受け継ぎたいです。劇場に入った途端に演劇スイッチがグッと入るような帝劇の匂いが好きでしたが、新帝劇の匂いも楽しみにしています！
― 帝劇についての思い
良かった日も悔しかった日も、いつだって抱きしめてくれた帝劇のファントムには感謝しかないです。帝劇で役として生きた日々は、私が向かう夢の先を、これからもずっと照らし続けてくれるでしょう。
◆ソニンコメント
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
この意義あるコンサートに、出演できる喜びを感じています。多種多様な歌手の方々が集まる中のメンバーに選ばれたことも未知なる緊張感と、面白い内容になるのではという高揚感で、2026年の夏も熱くなるぞと楽しみで仕方ありません。
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
芳雄くんは、私がミュージカルデビューした頃から何度も共演させて頂き、同期のようで先輩であって、私の指針となるような存在です。久しぶりの共演を心待ちにしていました。光一さんは、アイドル時代にテレビ出演でお世話になった以来かも知れません。ミュージカルという舞台で再会するとはその時予想もできなかったのですが、時とフィールドの変わった場所でまた共演すること、つまりはまた新たな出会いとしてできること、とても楽しみにしています。他の共演者の方々も、共演経験のある方ばかりで、再会がとても嬉しいですし、岡宮来夢くんは初めましてですが、次世代を担う新星の才能に触れるのもとても楽しみです。
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
コロナ禍を境界線に、日本の舞台やミュージカルの指向や形態も変化してきたことを実感しております。約20年ほど舞台界にいますが、何度かの時代の変化を重ねて、また新しいフェーズに変わっていこうとしている中で、エンタメ界での自分の在り方なども考えていて自身の変化も、エンタメによって影響されていることを感じています。私自身、個人の事よりも、日本のエンタメ界に意識があり、時代の変化によってエンタメがより輝かしく、成長していくことを願っています。
― 帝劇についての思い
あの看板を見るといつも武者震いしていました。帝劇に通う自分が大好きでした。この歴史的な帝劇の生まれ変わりの岐路に、自分の人生の途中で目撃できることに感謝し、本コンサートにもその想いを乗せたいです。
◆佐藤隆紀（LE VELVETS）コメント
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
帝劇で演奏されてきた歴史ある珠玉のナンバー！どんな曲を歌わせていただけるのか今から楽しみです。皆様の心に響く曲をお届けしたいと思います！
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
出演者の皆様、ステージ上で圧倒的に自分の世界観を作り出すことが出来る方々だと思います。その中で自分も沢山の刺激を頂き、新たに生まれた世界をお客様にお見せしたいです！
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
日常の生活とは違った喜び、驚きや感動。そんな人間が生きていく中で目に見えないエネルギーを与えてくれるのがエンターテイメントの世界だと思います。新帝劇もそんなエネルギーに満ち溢れた場所になってくれることでしょう！
― 帝劇についての思い
帝劇という舞台の存在は、どこまでも自分を成長させてくれ、沢山の素敵な出逢いも与えてくれたかけがえのない特別な劇場です。
◆桜井玲香コメント
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
既に素晴らしいものになること間違いない、今回のコンサートにレギュラーとして出演させていただけることを、とても光栄に思います。
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
今回ご一緒する皆様とは、色々な形で過去お会いする機会があった方ばかりなので、今回もご一緒できることがとても楽しみです。
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
お世話になった帝劇もとても素晴らしかったですが、新帝劇は何倍以上にパワーアップして帰ってくると思っているので、先ずは先駆けてこのコンサートで新帝劇をお客様と一緒に体感させていただこうと思います。
― 帝劇についての思い
グランドミュージカル2作目の、ミュージカルの世界を知りたての私が板を踏ませていただき、沢山のことを学んだ特別な場所でした。2度目に帝劇の板を踏むことは叶いませんでしたが、あれから時が経ち、今、帝劇に関われるこの時間を大切に胸に刻み、このコンサートに参加させていただこうと思います。
◆岡宮来夢コメント
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
お声がけいただいた時、嬉しくて飛び上がりました！でも楽しみだけではなく、しっかり頑張らないとな、と身が引き締まる思いです。しっかり準備をしてあとは自分も思いっきり楽しむだけ！という状態で臨みたいと思います！皆様、是非お楽しみくださいませ！！！
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
第一線で活躍され続けている錚々たる皆様と自分の名前が並んでいることが少しだけ不思議な気持ちと、すごく嬉しい気持ちと、そして光栄な気持ちでいっぱいです！先輩方の胸を借り、僕もステージを華々しく盛り上げられたらと思います！
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
日本の演劇界には無限の可能性があります。ブロードウェイに観劇に行ったときも、自分がNYで舞台に立った時も、日本のスタッフワークや俳優さんの力は負けていないと実感しています。日本のエンタメがもっと世界で燦然と輝く日を夢見て、そしてそんな素晴らしい演劇を作っていける人材になれるよう、自分も引っ張っていける存在になれるよう精進していきます。
― 帝劇についての思い
いつかは帝劇に立ちたい。もう1度帝劇に立ちたい。いつかは帝劇の真ん中に立ちたい。僕にとっては常に夢であり、目標を与えてくれた場所です。
◆石丸幹二コメント
― 『New HISTORY COMING ARENA LIVE』への意気込み
ミュージカル界の第一線を走る仲間たちと、思いっきり歌える機会を楽しみにしています。
― レギュラーキャスト8人との共演への期待や思い
ミュージカル俳優として多彩に活躍してきた仲間たちの表現や技に触れることができるのは、何よりも幸せです。
― 新帝劇、エンタテインメントの未来への思い
これから何世代にもわたって、ミュージカル界を、そして、俳優たちを支えてくださる場になるかと思います。
― 帝劇についての思い
楽屋口を入った廊下の先に、多くの提灯がかけられ、帝劇作品を担ってこられた名優陣のお名前が記されていました。目にするたび、歴史の重さを感じ、舞台に立たせていただくことを光栄に思ったものでした。これからも努力を重ねて叶え続けていきたいです。
◆公演スケジュール
8月7〜9日 東京ガーデンシアター
8月13日・14 日東京国際フォーラム ホール A
8月20日 札幌 北海きたえーる
8月28〜30日 神戸 GLION ARENA KOBE
9月5日・6日小倉 北九州メッセ（旧・西日本総合展示場 新館）
【Not Sponsored 記事】