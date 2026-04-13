大塚製薬（本社・東京）は、健康飲料「ポカリスエット」の新CMを2026年4月11日、全国で放映開始した。「ポカリ、のまなきゃ。」シリーズ第25弾となる。

CMは「四股をふむ」編と「すり足」編、「ヒトの60%」編。俳優の吉田羊さん、鈴木梨央さんと、大相撲の大関・安青錦関が共演している。相撲の基本稽古である「四股」や「すり足」といったシーンを通し、汗をかきカラダに必要な水分と電解質補給の大切さを描いたものだ。

「おれより足が上がってるよ」

「四股をふむ」編は、稽古場で安青錦関が力強く四股をふむシーンから始まる。吉田さんと鈴木さんが興味深そうに見守る中、四股の迫力に思わず跳ねてしまうコミカルさが楽しめる。

「すり足」編では、稽古場で読書をする安青錦関の周りで、吉田さんと鈴木さんが「すり足」に挑戦。汗をかいたら失われる水分と電解質を、ポカリスエットで補給する大切さを紹介している。

「ヒトの60%」編は、「はっけよい、のこった」の合図で自身のカラダの水分量が入った袋を持ち上げる内容だ。吉田さんと鈴木さんは、あまりの重さに大苦戦。対照的に、安青錦関は軽々と持ち上げて――。

3人でのCM撮影では、吉田さんと鈴木さんが安青錦関から「四股」や「すり足」を教わる場面も。2人が練習する様子を見ながら安青錦関が「いい感じ。おれより足が上がってるよ」と声をかけていたという。

大塚製薬の公式YouTubeには3本のCMの他にも、ポカリスエットウェブムービー「羊さんと、リオちゃんと、安青錦関と。」が公開されている。