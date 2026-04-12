モデルで実業家のMALIA.（43）が、12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。現在の生活について語った。

MALIA.は2018年に誕生した第4子の三男と共に、22年にドバイに移住。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃による中東情勢の混乱を受け、現在は日本に一時帰国しており、番組がその避難生活に密着した。

帰国中も実業家としての仕事をこなすMALIA.。ドバイの不動産会社とのリモート会議では、現地に残るスタッフが「普通に過ごせる状況になっておりますので、こちらでの不動産の管理のお仕事、責任を持ってやらさせていただいてる」と報告した。

MALIA.はカメラに向かって「（ドバイに物件を保有する）日本に住んでるお客さんがたくさんいらっしゃって、みんなのお家を守ってる。日本いる側の方たちは心配されている方ももちろんいらっしゃる、っていう中で、彼らは“安全ですよ”とか、現地に残ってそのまま対応してくれている」と社員の働きぶりを説明した。

情勢が不安定な中、経営は大丈夫なのかという疑問に、現地のスタッフは「下がった物件を買いたいという問い合わせが凄く増えた。ちなみに直近3月の1週間で総取引額は4500億円」と説明。MALIA.は「ピンチがチャンスなことってやっぱ起きるじゃない？だから減ったのか…？っていう」と笑った。