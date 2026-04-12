復帰戦で2ゴールのC・ロナウドは今節もゴール

サウジアラビア1部アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは現地時間4月11日、リーグ第27節のアル・オクドゥード戦（2-0）に先発出場した。

先制ゴールを決め、キャリア通算1000ゴールという金字塔へ向けてまた一歩前進。スペイン紙「マルカ」は「クリスティアーノ・ロナウドは止まらない」と、その衰えぬ得点能力を絶賛している。

前節負傷からの復帰を果たしたロナウドは2ゴールでいきなり異彩を放った。そして今節もいきなり実力を見せつけた。右サイドからのパスを受けたロナウドはトラップで相手をはがし、セカンドストライカーのような動きで背後から侵入。鮮やかなコントロールから前進してシュートを叩き込み、チームに貴重な先制点をもたらした。これでキャリア通算ゴール数は「969」に到達。大記録達成へのカウントダウンをさらに進めている。

これに対し「マルカ」は「太ももの負傷は今や過去の話であり、ポルトガル人スターは依然として静止不能だ」と綴っている。さらに「クリスティアーノ・ロナウドは数え続けている」と指摘しており、年齢を感じさせない驚異的なパフォーマンスを評価。首位アル・ヒラルを追撃するチームにとって、背番号7の存在がいかに不可欠であるかを強調した。

後半開始直後には、ロナウドのパスを起点にFWサディオ・マネのクロスからチャンスを創出。最後はFWジョアン・フェリックスが押し込み、リードを広げた。同紙は「クリスティアーノは得点者ではなかったが、パスを通すこと起点となった」と言及しており、得点シーン以外での貢献度にも触れている。ロナウドは後半37分にベンチに下がったが、チームはそのまま完封勝利を収めた。（FOOTBALL ZONE編集部）