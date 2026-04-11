4月10日から人気アニメ『名探偵コナン』劇場版の最新作『ハイウェイの堕天使』が公開された。3作連続で興行収入が100億円を突破しているキラーコンテンツとあり、公開初日はTジョイ・横浜では1日で59回上映と、“電車の時刻表並み”となるなど話題を集めている。

劇場版の公開を直前に控えた4月9日の夜8時、ある新人タレントの投稿に記載されている名前が、SNS上で大きな話題となっている。

《こんにちは毛利蘭です！ 中学生になりました 福岡から沖縄へ引越しをして、新しい環境で活動させていただくことになりました！ まだまだこれからですが、たくさん経験して成長できるよう頑張ります！ これからも応援よろしくお願いします！》

毛利蘭といえば、『名探偵コナン』ヒロインと同姓同名。この投稿は1日経たずして347万回表示されるなど、大バズりする結果に。

《名探偵コナンに出て来るキャラと同姓同名なんだーって感じで覚えてもらえそう》

《コナンの実写とかをやる時に、毛利蘭役毛利蘭が起こる可能性があるってこと!?》

と期待する声から、

《エゴサ（エゴサーチ）大変そう》

と、国民的キャラと同じであることのデメリットを指摘する声も。所属する『スターダストプロモーション』に掲載されているプロフィールを見ると、2013年8月15日生まれの12歳である彼女。活動歴の欄には、まだ何も記載されていない状態だ。

毛利といえば、長州藩主として明治維新を牽引した毛利家を思い出す人も多いだろう。

そのため山口県に多い印象だが、ルーツは神奈川県。『苗字由来net』によると毛利性は全国におよそ3万1600人おり、中でも多い地域は今回話題になったタレントの出身地である福岡県だという。

そこで所属事務所に、本名かどうかを確認した。

「名前は本名です。両親は、名探偵コナンという作品のこともよく知らず、同じ名前の登場人物がいることも知りませんでした。子育てをしていく過程で、コナンという作品に同じ名前のキャラクターがいることを把握したそうです」（所属事務所の担当者、以下同）

と、偶然同じ名前になったとのこと。今後の仕事については、

「とくに決まっているわけではなく、基本的にレッスンを受けていきます。現在はスターダスト沖縄ガールズのメンバーの1人ですが、5月には福岡市で開催されるイベントに出演するので、凱旋ライブとなります」

とのことだった。

国民的アニメのヒロインと同姓同名というプレッシャーをはねのけ、国民的タレントになることを期待！