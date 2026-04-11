「強すぎる」「想像以上のスコア」京都が圧巻ゴールショー！ 怒涛の５発で大勝にファン衝撃「岡山はどうしちゃったの」
京都サンガF.C.は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節で、ファジアーノ岡山とホームで対戦し、５−１の大勝を収めた。
試合は序盤から動く。12分、アレックス・ソウザがゴールを奪い、京都が幸先よく先制に成功する。しかし31分、岡山に同点弾を許し、試合は振り出しに戻る。
それでもホームチームは前半終了間際に勝負強さを発揮。45＋５分、佐藤響がネットを揺らして勝ち越しに成功すると、その４分後にはジョアン・ペドロが追加点。前半のうちにリードを２点に広げた。
勢いは後半に入っても止まらない。56分には鈴木義宜が加点し、試合終盤の90＋１分にも再びJ・ペドロがゴール。終わってみれば５得点のゴールラッシュで、相手を圧倒した。
この圧巻の勝利に、SNS上ではファンから「何があった！」「京都強すぎる」「震えた」「最高すぎる勝ち方」「想像以上のスコアが出てびっくりしちゃった」「運動量がえぐい」「岡山はどうしちゃったの？」といった驚きと称賛の声が相次いだ。
京都は次節、18日に敵地でセレッソ大阪と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合は序盤から動く。12分、アレックス・ソウザがゴールを奪い、京都が幸先よく先制に成功する。しかし31分、岡山に同点弾を許し、試合は振り出しに戻る。
それでもホームチームは前半終了間際に勝負強さを発揮。45＋５分、佐藤響がネットを揺らして勝ち越しに成功すると、その４分後にはジョアン・ペドロが追加点。前半のうちにリードを２点に広げた。
勢いは後半に入っても止まらない。56分には鈴木義宜が加点し、試合終盤の90＋１分にも再びJ・ペドロがゴール。終わってみれば５得点のゴールラッシュで、相手を圧倒した。
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