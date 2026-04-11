「強すぎる」「想像以上のスコア」京都が圧巻ゴールショー！ 怒涛の５発で大勝にファン衝撃「岡山はどうしちゃったの」

「強すぎる」「想像以上のスコア」京都が圧巻ゴールショー！ 怒涛の５発で大勝にファン衝撃「岡山はどうしちゃったの」