俳優の横浜流星が１１日、都内で声優を務めたアニメ映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）の公開記念舞台あいさつにコナン役の声優・高山みなみ、ゲスト声優の畑芽育らと登壇した。

過去３作連続で興収１００億円を突破している大人気シリーズの劇場版２９弾。声優初挑戦の横浜は、物語の鍵を握る最新型白バイの開発者の声を担当して「苦労しかないですね。声優の仕事は声だけで表現しないといけない。声だけで演技の幅を広げないといけないし、立体的に見せないといけない。さらにモニターを見て声を合わせないといけない。自分の至らなさを痛感して、申し訳ない気持ちです。声優さんへの敬意が高まりました」と謙虚にコメントした。

１０日に公開され、観客動員７３・９万人、興行収入１１・３億円という過去最高の好スタートを切ったことには「数字が、すごすぎますね。コナンファンの熱量と愛を感じ、日本のアニメは世界に誇れるものだと改めて思いました。秋に自分の映画も公開されますので、奮い立ちましたね」と思いを込めて「この作品がたくさんの方々に届いてほしい」と呼びかけた。

毛利小五郎役の声優・小山力也からは横浜が出演した大ヒット映画「国宝」を引き合いに「お気に入りは国宝と芽育さんですよ。品格がある」とねぎらいの言葉を受けた。沢城みゆき、大塚明夫、三木眞一郎らも登壇した。