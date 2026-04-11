◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４４試合連続出塁の日本人新記録を樹立した。１点を追う５回１死一塁の３打席目に右前安打を放ち、一塁塁上では小さく手をたたいていた。

大谷は昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続いている連続試合出塁を「４４」に伸ばした。これで２００９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）にイチロー（マリナーズ）が作った日本人記録「４３」を抜いた。

メジャー記録は１９４９年７〜９月のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が樹立した「８４」。大谷が追いつくためにはあと「３０」が必要だ。ドジャースの球団記録は１９００年以降では１９５４年ジョーンズの「５８」で、本拠地がロサンゼルスに移転した１９５８年以降では２０００年グリーンの「５３」。球団記録、メジャー記録への挑戦は続いていく。

大谷には日本人記録に並んだ９日（同１０日）の試合後には「単純にもらうフォアボールが多いので、出塁の試合が伸びているのかなとは思いますけど、もらえるものはもらうし、ストライクにきたら振るし、そういうシンプルな考え方でいいんじゃないかなと思います」と淡々と口にしていた。

◆日本人メジャーリーガーの連続試合出塁記録

１ 大谷翔平（ドジャース）４４ ２０２５年〜現在

２ イチロー（マリナーズ）４３ ２００９年

３ イチロー（マリナーズ）４０ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００１年

※メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（レッドソックス、１９４９年）の８４試合、球団記録はジョーンズ（１９５４年）の５８試合。これまでの大谷の自己最長は２２〜２３年の３６試合。