「芸歴30年以上」と知って驚いたお笑い芸人ランキング！ 「ゆってぃ」を抑えた同率1位は？
All About ニュース編集部は3月12〜13日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「芸歴別お笑い芸人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「芸歴30年以上と知って驚いたお笑い芸人」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
3位には、ゆってぃさんがランクイン。
1977年生まれのゆってぃさんは、プロダクション人力舎に所属するピン芸人です。1995年にスクールJCA4期生として芸人の道に入り、コンビ、トリオを経てピン芸人での活動をスタート。「ちっちゃいことは気にするな！それ！ワカチコワカチコ！」の決めぜりふとアイドル風衣装でお茶の間を沸かせ、『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）などでブレークしました。
アンケート回答では、「30年もあのキャラでやってるのすごい」（30代女性／宮城県）、「思えばボキャブラ天国あたりから活躍していたと思うと当然なのですが、ゆってぃが特に意外です」（40代男性／神奈川県）、「エンタの神様に出ていた印象がありもう30年以上も活躍しているんだと驚きました」（30代女性／東京都）などのコメントが集まりました。
今回のランキング1位は同率となり、1組目はバナナマンでした。
設楽統さんと日村勇紀さんによるコンビで、1993年に結成。演劇的なコントを軸に高い人気を誇り、2008年の「キングオブコント」では準優勝を果たしました。現在は多くのレギュラー番組を抱える存在となり、設楽さんは『ノンストップ！』（フジテレビ系）で朝の顔を務め、日村さんは数々のバラエティー番組で愛されキャラクターとして支持され続けています。
回答者からは、「そんな長い間、第一線で活躍されていて驚いたから」（50代女性／神奈川県）、「今も若手と並んで活躍しているためベテラン感が薄いからです」（60代男性／愛知県）、「ネタのセンスがずっと"今っぽい"から、ここまで長いとは思わなかったので」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。
もう1人の1位は、スギちゃんでした。
1973年生まれのスギちゃんは、サンミュージックに所属するピン芸人。2008年からピンで活動しており、2012年には「ワイルドだろぉ？」のフレーズで「新語・流行語大賞」の年間大賞を受賞しました。現在はロケ番組やCM、SNSなどマルチに活動。ベテラン芸人となった今も、デニムのノースリーブという不変のスタイルを貫いています。
アンケートでは、「一発屋ぽいので、まさか30年以上も芸人さんをやっているとは思いもしませんでした」（50代女性／長野県）、「そんなに芸歴が長いと思っていなかったから」（20代女性／神奈川県）、「もう少し芸歴が短いイメージだったので、ちゃんと下積み時代があったのだなと思った」（20代女性／福岡県）、「今も若手が行くような過酷なロケに行っているので、体力があり若い印象だからです」（30代女性／大阪府）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
3位：ゆってぃ／35票
3位には、ゆってぃさんがランクイン。
1977年生まれのゆってぃさんは、プロダクション人力舎に所属するピン芸人です。1995年にスクールJCA4期生として芸人の道に入り、コンビ、トリオを経てピン芸人での活動をスタート。「ちっちゃいことは気にするな！それ！ワカチコワカチコ！」の決めぜりふとアイドル風衣装でお茶の間を沸かせ、『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）などでブレークしました。
同率1位：バナナマン／44票
今回のランキング1位は同率となり、1組目はバナナマンでした。
設楽統さんと日村勇紀さんによるコンビで、1993年に結成。演劇的なコントを軸に高い人気を誇り、2008年の「キングオブコント」では準優勝を果たしました。現在は多くのレギュラー番組を抱える存在となり、設楽さんは『ノンストップ！』（フジテレビ系）で朝の顔を務め、日村さんは数々のバラエティー番組で愛されキャラクターとして支持され続けています。
回答者からは、「そんな長い間、第一線で活躍されていて驚いたから」（50代女性／神奈川県）、「今も若手と並んで活躍しているためベテラン感が薄いからです」（60代男性／愛知県）、「ネタのセンスがずっと"今っぽい"から、ここまで長いとは思わなかったので」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。
同率1位：スギちゃん／44票
もう1人の1位は、スギちゃんでした。
1973年生まれのスギちゃんは、サンミュージックに所属するピン芸人。2008年からピンで活動しており、2012年には「ワイルドだろぉ？」のフレーズで「新語・流行語大賞」の年間大賞を受賞しました。現在はロケ番組やCM、SNSなどマルチに活動。ベテラン芸人となった今も、デニムのノースリーブという不変のスタイルを貫いています。
アンケートでは、「一発屋ぽいので、まさか30年以上も芸人さんをやっているとは思いもしませんでした」（50代女性／長野県）、「そんなに芸歴が長いと思っていなかったから」（20代女性／神奈川県）、「もう少し芸歴が短いイメージだったので、ちゃんと下積み時代があったのだなと思った」（20代女性／福岡県）、「今も若手が行くような過酷なロケに行っているので、体力があり若い印象だからです」（30代女性／大阪府）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)