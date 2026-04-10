警察官になりすまし、高齢の女性からキャッシュカードを盗んだとして、23歳の男が逮捕されました。キャッシュカードを入れた封筒とすり替えたのは…。

【写真を見る】キャッシュカードとトランプすり替え…「生活費を楽して稼ごうと闇バイトに手を出した」受け子の男逮捕

逮捕されたのは、愛知県豊橋市の無職・柴田彪琉容疑者23歳です。

警察によりますと柴田容疑者は3月31日、刈谷市に住む76歳の女性の自宅を訪れ、女性名義のキャッシュカード2枚が入った封筒を盗んだ疑いが持たれています。

柴田容疑者は女性の自宅を訪れた際、スーツを着て警察官になりすましていて、キャッシュカード2枚を受け取って封筒に入れた後、女性が目を離した隙にあらかじめ用意したトランプの入った別の封筒にすり替えて女性に渡し、「開封しないよう」などと指示して立ち去ったということです。

事件の前に女性の自宅には、警察官を名乗る人物から「預金が不正に引き出されています。被害に遭わないよう、キャッシュカードを回収します」などとの内容の電話がかかってきていました。

警察の調べに対し、柴田容疑者は「生活費を楽して稼ごうと思い、闇バイトに手を出した」と容疑を認めているということです。警察が共犯者についても調べています。