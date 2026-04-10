11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

昨日、4/9から東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントのディズニー・パルパルーザ第6弾の”ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”がスタートしました！

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが主役のこのイベントは、ヴァネロペが思い描くお菓子の世界がテーマになっています。

イベントの開催に先立ち、3/9からデコレーションやスペシャルメニュー、一部のスペシャルグッズの販売などが始まっていたのですが、カラフルで可愛く、そして美味しそうに様変わりしたパークを私もしっかりと堪能してきたので、今回はそんなヴァネロペの世界を紹介していきたいと思います。

実は去年もヴァネロペのパルパルーザは開催されていたのですが、デコレーションは去年のものにプラスαされていたり、少し変わっていたり、バージョンアップしていました！

可愛いが溢れているエントランスがゲストたちを迎えてくれます。

デコレーションのパステルカラーと花壇の花のビビットカラーのバランスが最高に可愛いし、なんといってもここの目玉は、キャンディ大王に仕える緑の飴玉”サワー・ビル”ではないでしょうか。

作品を観たことある方ならテンションが上がること間違いなしのこのデコレーション、良すぎます。

ワールドバザール中央には、ヴァネロペとたくさんのお菓子で出来たモニュメント。

ただここで注目していただきたいのは、今年新しく登場した左奥にいるラルフです！！

遠くからヴァネロペを見守ってグッドポーズを飛ばしているようで、ラルフの優しさが溢れています。

ワールドバザールを抜け、シンデレラ城の周辺にもたくさんのデコレーションがあります。

パフェの一部になっているキャラクターたちデザインのクッキーですかね？

去年も思ったのですが、これめちゃくちゃ可愛いから実際にグッズとかお菓子にして売って欲しい…(笑)

このエリアにも、今年から登場したモニュメントがあって、こちらもめちゃくちゃ可愛いから売って欲しいキャラクターモチーフになっているロリポップチョコ。

キャラクターがモチーフになっている方はもちろん、その隣にあるキャラクター関連のものもとても可愛い。

そしてなにより美味しそうすぎる…！！

ポップでキュートなグッズもたくさんあるのですが、今回のイベントの情報が出た際に絶対にゲットしたいと思ったものが、こちらのグミキャンディーのミニスナックケース。

ファンタジーランドにある”キャッスルカルーセル”がモチーフになっているのですが、これが本当に可愛い！！

屋根がアイシングクッキーのようだったり、馬もぷっくり立体的だったり、細かいところまで可愛いが詰まっています。

ゲットしたらぜひキャッスルカルーセルと写真を撮ってみてください。

もうひとつこちらもおすすめしたいグッズがこちら。

これは、ワールドバザールにあるお店、ペイストリーパレスで購入できるものなのですが、パフェをイメージしたケースに好きなお菓子を詰め合わせて自分だけの”パルパルーザ・パルフェ”を作れるといくものです。

ケースは、カップと蓋が2種類ずつあり、自分で選ぶことができます。

他にもポーチ2種もあります。

選んだケースにクランチチョコやクッキーなどの中から好きな物を10個ピックアップ。

私はクランチチョコが大好きなのでたくさん入れました(笑)

ヴァネロペの世界観溢れるパークで、こちらと写真を撮れば、映えること間違いなし！

パレードやフードなども本当に可愛いので、ぜひ東京ディズニーランドに遊びに行ってら可愛いをたくさん摂取してみてはいかがでしょうか？？