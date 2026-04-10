あごの骨を骨折して休養していたフリーアナウンサー去来川奈央（いさがわ・なお＝39）が10日、ブログを更新。仕事復帰を報告した。

去来川は3月20日のブログで「先日、自宅で転倒してあごの骨を2箇所骨折しました」と明かし「幸い手術には至りませんでしたが口を開くことができないため お仕事はお休みをいただき回復に努めています」と伝えていた。

今回の投稿で「今朝、ABCラジオのおはパソでお仕事復帰しました」と報告。骨折した際に形成外科で検査を受けたところ「しっかりと2箇所、パカッと折れていました。ただ、骨は大きくズレてはいないということで手術にはなりませんでした」という。

「左右どちらのあごも折れてしまったので両あごから内出血。青色から紫、緑から黄色へと日ごとに色が変化していくことを知りました。あごの腫れ方はひどい親不知を泣いた後の腫れのような感じ。輪郭が、四角形になりました笑 お風呂上がりに化粧水をつけようとふわっと顔に触れると…激痛！ 忘れてた〜！！ というのを毎晩繰り返していました」と当初の症状や苦労を振り返った。

顎間固定という上顎と下顎を器具でつなぐ治療法も検討されたが「一週間後の検査でこのまま器具は使わずに完全自然治癒に任せる方向で決まりました そこからは、少しだけ口が開くようになりました」という。おかゆやスープ、プリンなど、食べられるものを見つけるなどして食事も楽しんでいた様子を振り返り「これからはお仕事も復帰していきますので また元通りブログ更新していきますね 宜しくお願いいたします」とつづった。