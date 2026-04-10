『ようこそ実力至上主義の教室へ』の場面カット （C）衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

写真拡大

　アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』（よう実）4th Season2年生編1学期の第6話「波乱の争奪戦」あらすじ＆先行場面カットが公開された。

【画像】懐かしいキャラ登場！公開された『よう実』第4期の場面カット

　第6話「波乱の争奪戦」は、今年の無人島サバイバル試験の開催が告知された。期間は2週間で、さらに無人島は昨年よりも大きくなり、全学年で競い合うことになる。その前に4週間、グループ作りのための期間が与えられ、全クラスを巻き込んだ人材獲得合戦が始まる。

　同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が舞台で、不良品が集まる場所と揶揄される最底辺のクラス・1年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆とクラスメイトたちのストーリー。

■キャスト
綾小路清隆：千葉翔也
堀北鈴音：鬼頭明里
軽井沢恵：竹達彩奈
櫛田桔梗：久保ユリカ
龍園翔：水中雅章
一之瀬帆波：東山奈央
坂柳有栖：日高里菜

七瀬翼：佐藤未奈子
宝泉和臣：江頭宏哉
天沢一夏：瀬戸桃子
八神拓也：徳留慎乃佑
椿桜子：佐伯伊織
宇都宮陸：坂田将吾