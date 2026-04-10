櫻坂46山崎天、国立競技場公演「立つだけじゃダメ」 今年は演技にも意欲「ミュージカルもやってみたい！」【インタビュー】
櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が、3月14日に開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。山崎はこの日のランウェイでデニムと迷彩柄をミックスした最新の春夏ファッションを披露。インタビューでは、ランウェイの感想や衣装についてのほか、新たに挑戦したいという「演技」への意欲、そしてグループにとっての大きな節目となるMUFGスタジアム（国立競技場）への決意を語ってくれた。
【撮り下ろし21点】クール＆キュートの共存！ワイルドスタイルで魅せる山崎天
■ミュージカルや舞台に興味「菅井友香さんの姿を見てかっこいいなって」
――まずは今日のランウェイの感想と、ご自身のファッションのポイントを教えてください！
【山崎】私はデニムも迷彩柄もすごく好きなので、今日のファッションもすごく好みでした！このデニムにネクタイを合わせるのが新しいなって思って、自分の私服にも取り入れてみたいです。
――4月から新年度に入りますが、山崎さんが新しく挑戦したいことや、やりたいことがあれば教えてください。
【山崎】ラジオや舞台、ミュージカルにもすごく興味が出てきて、幅広くいろんなお仕事をやってみたいと思ってます！
――演技については、最近ショートフィルムに出演されましたね。
【山崎】まさにそれがきっかけで。完成した作品を見た時に、やりがいみたいなものを感じましたし、すごくうれしかったんです。だからまたお芝居にも挑戦したいなって思いました。
――ミュージカルにも興味がということですが、何か作品を見て刺激を受けたとか？
【山崎】元櫻坂46のキャプテンだった菅井友香さんのミュージカルを見に行かせていただいて、本当にすごくかっこよくて。私もやってみたいなって思いました。
■四期生の加入と三期生の成長「層が厚くなって強くなった」
――最新シングルから四期生も選抜に入られましたが、グループに変化などは感じられますか？
【山崎】すごく感じます。四期生のフレッシュな感じが、よりグループに良い影響をもたらしていると思いますし、四期生が入ったことで今まで一番下の代だった三期生が先輩になって、1つ大人になった感じというか。みんなすごくしっかりしだしたので、それを見ててほほ笑ましいですし、うれしいなって思います。層も厚くなり、強くなってきたグループを国立競技場で思いっきりお披露目したいです。
――山崎さんは後輩と仲良くされるのが得意なイメージですが、その秘訣などはありますか？
【山崎】私、後輩を後輩だと思ってないんです（笑）。ほぼ同期のような感じで接してます。後輩って思うと緊張しちゃうんですけど、同期だと思ってるのですぐ仲良くなれる。四期生も話しかけるとたくさんしゃべってくれる子が多くて、私から話しかけたら10倍ぐらいで返してくれたりして（笑）、うれしいです。
――最近特に仲が良い四期生は？
【山崎】勝又春ちゃん。私とはタイプも違うのでなんでか分からないんですけど、いつもすごいしゃべっちゃいます。とっても面白い子で、不思議な子（笑）。この前も携帯をなくして大騒ぎしていて（笑）。京大生だったので頭が良いんですけど、性格はポワポワしてるというか、ふわふわしてて。そのギャップがかわいいなって思います。春ちゃんも「いっぱい話してくださってうれしいです」って言ってくれるので、それがすごいうれしいです。
■「家族や友達のように接してきたから、すごく寂しい」同期の卒業へ思い
――新シングルでは藤吉夏鈴さんがセンターを務められていますが、これまで二期生として一緒に歩んでこられて、後輩が入ってきてからの藤吉さんの新たな一面や、今シングル期間での発見などはありましたか？
【山崎】ありました！後輩のことで、すごい悩んでる姿を見たりします。後輩のためを思って行動している夏鈴ちゃんの姿を、今シングルではより見るようになって。同期としてうれしいというか、なんかかわいいです（笑）。夏鈴ちゃんも、ラフに友達みたいな感じで後輩たちとしゃべっているのが印象的で、みんなと距離を詰めている姿を見ます。
――昨年は井上梨名さん、今シングルで武元唯衣さんの卒業も発表されましたが、一緒に歩んできた二期生の卒業についてはどのような思いがありますか？
【山崎】これまで毎日のようにずっと一緒にいて、もう家族のような、友達のような関係性だったので、そんな子たちとグループ活動を一緒にできないっていうのは、すっごい悲しいというか、寂しい気持ちもあるんですけど…。次のステップに進む背中を全力で押せるように最後まで日々を過ごしたいなと思います。卒業前っていろいろやることが多くて、いっぱいいっぱいになっちゃうと思うので、そういうところは同期としてサポートしていけたらいいなと思っています。
――最後に、もうすぐ開催される国立競技場公演について、改めてどんなライブにしたいですか？
【山崎】やっぱり国立競技場はすごい場所で。そこに立てるだけでもすごいんですけど、立つだけじゃダメで。来てくださった方も、来れなかった方々も魅了できるような櫻坂46を見せていきたいです。そして今年は櫻坂46として、すごく勝負の年になるんじゃないかなと思っているので、国立競技場だけじゃなく、一つひとつの場面が勝負かなと思って日々過ごしたいなと思います。
■ミュージカルや舞台に興味「菅井友香さんの姿を見てかっこいいなって」
――まずは今日のランウェイの感想と、ご自身のファッションのポイントを教えてください！
【山崎】私はデニムも迷彩柄もすごく好きなので、今日のファッションもすごく好みでした！このデニムにネクタイを合わせるのが新しいなって思って、自分の私服にも取り入れてみたいです。
――4月から新年度に入りますが、山崎さんが新しく挑戦したいことや、やりたいことがあれば教えてください。
【山崎】ラジオや舞台、ミュージカルにもすごく興味が出てきて、幅広くいろんなお仕事をやってみたいと思ってます！
――演技については、最近ショートフィルムに出演されましたね。
【山崎】まさにそれがきっかけで。完成した作品を見た時に、やりがいみたいなものを感じましたし、すごくうれしかったんです。だからまたお芝居にも挑戦したいなって思いました。
――ミュージカルにも興味がということですが、何か作品を見て刺激を受けたとか？
【山崎】元櫻坂46のキャプテンだった菅井友香さんのミュージカルを見に行かせていただいて、本当にすごくかっこよくて。私もやってみたいなって思いました。
■四期生の加入と三期生の成長「層が厚くなって強くなった」
――最新シングルから四期生も選抜に入られましたが、グループに変化などは感じられますか？
【山崎】すごく感じます。四期生のフレッシュな感じが、よりグループに良い影響をもたらしていると思いますし、四期生が入ったことで今まで一番下の代だった三期生が先輩になって、1つ大人になった感じというか。みんなすごくしっかりしだしたので、それを見ててほほ笑ましいですし、うれしいなって思います。層も厚くなり、強くなってきたグループを国立競技場で思いっきりお披露目したいです。
――山崎さんは後輩と仲良くされるのが得意なイメージですが、その秘訣などはありますか？
【山崎】私、後輩を後輩だと思ってないんです（笑）。ほぼ同期のような感じで接してます。後輩って思うと緊張しちゃうんですけど、同期だと思ってるのですぐ仲良くなれる。四期生も話しかけるとたくさんしゃべってくれる子が多くて、私から話しかけたら10倍ぐらいで返してくれたりして（笑）、うれしいです。
――最近特に仲が良い四期生は？
【山崎】勝又春ちゃん。私とはタイプも違うのでなんでか分からないんですけど、いつもすごいしゃべっちゃいます。とっても面白い子で、不思議な子（笑）。この前も携帯をなくして大騒ぎしていて（笑）。京大生だったので頭が良いんですけど、性格はポワポワしてるというか、ふわふわしてて。そのギャップがかわいいなって思います。春ちゃんも「いっぱい話してくださってうれしいです」って言ってくれるので、それがすごいうれしいです。
■「家族や友達のように接してきたから、すごく寂しい」同期の卒業へ思い
――新シングルでは藤吉夏鈴さんがセンターを務められていますが、これまで二期生として一緒に歩んでこられて、後輩が入ってきてからの藤吉さんの新たな一面や、今シングル期間での発見などはありましたか？
【山崎】ありました！後輩のことで、すごい悩んでる姿を見たりします。後輩のためを思って行動している夏鈴ちゃんの姿を、今シングルではより見るようになって。同期としてうれしいというか、なんかかわいいです（笑）。夏鈴ちゃんも、ラフに友達みたいな感じで後輩たちとしゃべっているのが印象的で、みんなと距離を詰めている姿を見ます。
――昨年は井上梨名さん、今シングルで武元唯衣さんの卒業も発表されましたが、一緒に歩んできた二期生の卒業についてはどのような思いがありますか？
【山崎】これまで毎日のようにずっと一緒にいて、もう家族のような、友達のような関係性だったので、そんな子たちとグループ活動を一緒にできないっていうのは、すっごい悲しいというか、寂しい気持ちもあるんですけど…。次のステップに進む背中を全力で押せるように最後まで日々を過ごしたいなと思います。卒業前っていろいろやることが多くて、いっぱいいっぱいになっちゃうと思うので、そういうところは同期としてサポートしていけたらいいなと思っています。
――最後に、もうすぐ開催される国立競技場公演について、改めてどんなライブにしたいですか？
【山崎】やっぱり国立競技場はすごい場所で。そこに立てるだけでもすごいんですけど、立つだけじゃダメで。来てくださった方も、来れなかった方々も魅了できるような櫻坂46を見せていきたいです。そして今年は櫻坂46として、すごく勝負の年になるんじゃないかなと思っているので、国立競技場だけじゃなく、一つひとつの場面が勝負かなと思って日々過ごしたいなと思います。