ミッシェル・ガン・エレファントの名曲をフィンランド出身のロックバンド、Us（アス）が激烈カバー。ウエノコウジ「ありがたいことだ。」

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フィンランド出身のロックバンド、Us（アス）が、日本の伝説的ロックバンド、ミッシェル・ガン・エレファント（※以下、TMGE）の楽曲「Baby, please go home」のカバーを4月10日に配信リリース。元TMGEのベーシスト、ウエノコウジがコメントを寄せた。

■アスはライブのSEに「スモーキン・ビリー」を使用するなど、ミッシェルを敬愛

Usは公演前の登場SE（効果音）に、TMGEの代表曲のひとつでもある「スモーキン・ビリー」を使用するなどバンドを敬愛。また2024年、2025年と世界のトップアーティストが集結する日本最大級の野外ロックフェスティバル『Fuji Rock Festival』で熱狂的なパフォーマンスを見せつけ、強烈なインパクトを残すなど、まさにミッシェル・ガン・エレファントと同様の歴史を歩んでいる。

また、2025年の夏には、下北沢でメンバーのウエノコウジ（Ba）をライブ前に表敬訪問。わずかな時間ながらも親交を深めた。

アスによる「Baby, please go home」は、オリジナルの疾走感と彼ららしいエモーショナルなアレンジが融合した仕上がり。最高なロックナンバーに仕上がっている。

アスは、6月24日（配信は6月26日）に、2ndアルバム『エヴリバディズ・ギヴィング・アップ・ザ・キャバレー』を日本先行リリース。新作はイギリス人プロデューサー、チャーリー・ラッセル（リアム・ギャラガー、ウォーガズムらを手掛ける）とともに制作され、ミニマルな構成から開放感のあるアレンジまで幅広く展開。オルタナティブロック、ポストロック、アートポップの要素を融合させたサウンドに仕上がっている。

また、9月には京都、東京で来日公演を行うことも決定している。

#usbandofficial

■ウエノコウジ コメント