東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が、道交法違反容疑で、ものまねタレント長州小力（54）を捜査しているとの一部報道を受け、SNS上では大きな反響が寄せられている。

報道によると、所持していた免許証の有効期限は約2カ月前に切れていたという。小力は「信号を確認しなかった」「期限が切れていたのは知っていたが、仕事のため運転した」と話しているという。警視庁は容疑が固まり次第、書類送検する方針という。

小力は18年4月1日、一般社団法人日本損害保険協会による自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)制度の認知向上、理解促進、付保漏れ防止等を目的とした広報動画に出演。250cc以下のバイクや原動機付き自転車のユーザーなどに向けてメッセージを発している。

小力は、自賠責保険特設WEBサイトをエープリルフール限定バージョンに変更されたウェブ動画「キレてない？長州小力乱入」篇と題した1分3秒の登場。自賠責保険の有効期限切れをチェックする柴犬「ジバイヌくん」が「(有効期限は)切れてない？」と呼びかけると、小力が登場。「キレてないですよ！」と、決めゼリフを何度も繰り返す展開だった。小力は元プロレスラー長州力のフレーズを引用した「キレてないですよ」で知られる。

9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、小力が運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、期限切れが発覚したという。