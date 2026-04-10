クリエイターユニット 一生友子（いっしょうともこ）が、デビュー曲「うちらがいい」をリリースした。

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一生友子は、YouTube登録者数60万人、TikTokフォロワー90万人を擁し、Z世代／α世代から支持を集めるクリエイターユニット。日常の何気ない瞬間やリアルな会話をコンテンツとして発信してきた。今回のデビュー曲リリースにより、クリエイターからアーティストへと活動の幅を広げる。

「うちらがいい」のプロデュースを手がけるのは、GReeeeNの総合プロデューサーとして数々のヒットを生み出してきたJIN。楽曲は一生友子自身も作詞に参加しており、「一生一緒がいい」「ねぇ、うちら一番最強」といった率直な言葉を通して、若者たちの“繋がり”や“距離感”を切り取ったリリックが特徴となっている。「バグレベルの相性」「楽しすぎて時間秒で溶けてた」といった彼女たちならではの言語感覚も楽曲に落とし込まれ、ポップでキャッチーなメロディとともに日常の延長線上にある感情が描かれている。

同楽曲は、3月28日に開催された一生友子の初のライブイベントにてサプライズ発表され、初披露された。同日よりTikTokでの先行音源配信もスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）