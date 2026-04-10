心を病んだ夫の失踪で、手に入れたのは安息の日々…後ろめたくありながらもこのままで良いと思う妻。複雑な心情の行方は？【書評】

心を病んだ夫の失踪で、手に入れたのは安息の日々…後ろめたくありながらもこのままで良いと思う妻。複雑な心情の行方は？【書評】