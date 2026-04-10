カメラ女子・相沢菜々子、『週プレ』グラビアで見せたセクシー美麗ボディ

相沢菜々子が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！

相沢菜々子 ©河西遼／集英社

【プロフィール】

相沢菜々子（あいざわ・ななこ）

1996年7月7日生まれ 福岡県出身 身長173㎝ B84 W58 H88

特技＝柔軟 趣味＝車、カメラ

カメラ女子としても知られており、愛機は Nikon Zf & Nikon Zfc。テレビアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』（玄光社）が発売中。

公式Instagram ＆ X ＆ TikTok【@nanako_aizawa】

公式YouTube【＠nanakoaizawa】

今号の『週プレ』は、今週の週プレは、これぞ最強ボディ！髙野真央の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、

25歳の誕生日目前・上西 怜を撮り下ろし、麻倉瑞季の春らんまんな最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】相沢菜々子写真集「天使の咆哮」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月6日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】相沢菜々子写真集「天使の咆哮」©河西遼／集英社

＜特集情報＞

「包むもの不足」でコンビニ、スーパーから定番商品が消えるXデーほかワイド特集・イラン戦争物流クライシス、世代別価値観アンケート・令和8年、働く大人の新常識、超実用！インフレ生活サバイバル術も要チェック！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』16号は4月6日に発売！