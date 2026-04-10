プロ野球パ・リーグは9日に各地で3試合が行われ、ソフトバンク、日本ハム、オリックスが勝利しました。

首位のソフトバンクは5位の西武に2-0の完封勝利。0-0の7回、近藤健介選手が豪快な先制2ランホームランを記録。投げては先発の大津亮介投手が7回無失点の好投で今季初勝利をマーク。ソフトバンクは連敗を2で止めました。西武は先発の菅井信也投手が6回無失点も打線が無得点に終わっています。

2位の日本ハムは4位の楽天に4-2で勝利。1点を追う6回、奈良間大己選手のタイムリーで追いつくと、清宮幸太郎選手がレフトスタンドへ第5号3ラン。万波中正選手に並ぶ両リーグトップタイ一発で一挙4得点となります。投げては加藤貴之投手が6回途中1失点で今季初白星。日本ハムは2勝1敗でカードの勝ち越しを決めています。敗れた楽天は9回に1点を返すも反撃及びませんでした。

2位のオリックスは6位のロッテにサヨナラ勝利。1-1の延長10回、1死3塁から西川龍馬選手がセンターへのヒットで劇的サヨナラ。ロッテに3連勝となりました。敗れたロッテは5連敗で4勝8敗と最下位に沈んでします。

パ・リーグは上位3チームがそろって勝利。ソフトバンクが8勝4敗で貯金4、日本ハムとオリックスが7勝5敗の貯金2で追いかけます。

10日は楽天-オリックス(楽天モバイル)、西武-ロッテ(県営大宮)の2カードが行われます。

＜9日のパ・リーグ結果＞

◆ソフトバンク 2-0 西武

勝利【ソフトバンク】大津亮介(1勝0敗)

敗戦【西武】ラミレス(1勝1敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山 一樹(0勝1敗4S)

本塁打【ソフトバンク】近藤健介4号

◆日本ハム 4-2 楽天

勝利【日本ハム】加藤貴之(2勝0敗)

敗戦【楽天】内星龍(0勝1敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(0勝0敗3S)

本塁打【日本ハム】清宮幸太郎5号

◆オリックス 2×-1 ロッテ勝利【オリックス】横山楓(1勝0敗)敗戦【ロッテ】高野脩汰(0勝2敗)