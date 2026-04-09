猫に飲ませてはいけない水の特徴4つとその理由

猫の飲料水はどのようなものを与えていますか？基本的には、水道水を与えていれば大きな問題はないと言われています。しかしその一方で、ミネラルウォーターや不衛生な水など種類や状態によっては猫の健康に深刻なダメージを与える可能性があります。

1.硬水のミネラルウォーター

猫の飲み水に硬水のミネラルウォーターはおすすめしません。硬水にはカルシウムやマグネシウムなどのミネラルが多く含まれており、継続的に与えると尿路結石症のリスクが高まる可能性があります。

一方で、災害時など他に選択肢がない場合に限り、一時的に与えることはやむを得ませんが、可能な限り早く軟水（水道水や猫用保存水）に切り替えるようにしてください。ただし、尿路結石症の罹患歴のある猫や、腎臓を患っている猫への使用は避けるのが賢明です。

猫の飲み水は、基本的に水道水で問題ありません。カルキ臭を嫌がる場合は、一度煮沸して冷ましてから与えるのも手ですが、塩素による殺菌効果が失われるため、通常よりこまめに（数時間おきに）新鮮な水と交換するようにしましょう。また、災害などの備蓄用には猫用のペットウォーターか、硬度が60mg/L以下の軟水が安心です。

2.冷たすぎる水

猫の祖先は水の乏しい環境で生きていました。そのため、体質的に冷たいものへの耐性が高くありません。

キンキンに冷えた水を飲むと消化器が冷やされ、下痢や嘔吐を引き起こすことがあります。夏も基本的には、常温の水を与えるようにし、冷たい水を欲しがる場合も少量にとどめておくのが無難です。

また、口内トラブルを抱えている猫の場合は、冷水が痛みを強める原因にもなりかねませんので注意しましょう。

適温は常温から人肌程度とされていますが、冬場はやや温かめの水を用意するとたくさん飲んでくれる場合があります。

3.花瓶の水

植物を生けた花瓶の水が猫の命を奪うことがあります。とくに危険なのは「ユリ」です。ユリは、花、葉、茎、花粉などすべての部位に毒性があり、花を生けた花瓶の水をなめただけでも急性腎障害を引き起こして死に至る可能性があるとされています。

ユリ中毒に特効薬はなく、摂取後18時間以上が経過してから治療を開始した場合は致死率が著しく高くなります。

また、ユリ以外の花が生けてある場合も、農薬や保存剤が溶け込んでいるリスクがあるため、花瓶の水は猫が触れない場所に置くのが賢明です。

4.古くなった水

放置された水は雑菌が繁殖しやすく、猫が飲むと消化器系への悪影響が出る可能性があります。とくに、ミネラルウォーターは塩素消毒されていないため、水道水よりも雑菌が繁殖しやすいです。猫用の飲み水は、少なくとも1日1回は容器を洗って新鮮な水に交換するようにしましょう。

また、容器の素材はプラスチック製を避けるのが賢明です。プラスチックは傷がつきやすく、細菌が入り込みやすいため不衛生になりがちです。陶器製は傷がつきにくく衛生管理がしやすいためおすすめです。

危険な水を飲んでしまったときの対処法

危険な水を飲んでしまった場合、なにを飲んだかによって対応が異なります。

冷たい水を大量に飲んだ場合や古い水を飲んでしまった場合は、その後の体調（嘔吐・下痢・元気消失など）を注意深く観察してください。症状が続くようであれば、獣医師に相談しましょう。

ユリを生けている花瓶の水を飲んだ可能性がある場合は、症状が出ていなくても早急に動物病院を受診してください。様子見は危険です。「いつ・どのくらい」飲んだかを確認し、伝えられるようにしておくと診療に役立ちます。

まとめ

猫に飲ませてはいけない水として、硬水や冷たすぎる水、花瓶の水、古くなった水の4つがあげられます。

日本の水道水は軟水で塩素によって消毒されているため、雑菌が繁殖しにくく、安全性が高いと言えます。そのため、猫には常温の新鮮な水道水を毎日交換して与えることが最も安全です。

また、花を生ける際は、猫にとっての安全性を必ず確認したうえで、できるだけ触れない場所に置くようにしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)