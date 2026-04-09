教師の夫がホストに転身!? 浮気が発覚し養育費も払わず失踪したクズ夫と追いかけるサレ妻。怒涛の逃走劇の結末は？【書評】

教師の夫がホストに転身!? 浮気が発覚し養育費も払わず失踪したクズ夫と追いかけるサレ妻。怒涛の逃走劇の結末は？【書評】