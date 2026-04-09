教師の夫がホストに転身!? 浮気が発覚し養育費も払わず失踪したクズ夫と追いかけるサレ妻。怒涛の逃走劇の結末は？【書評】
【漫画】本編を読む
『失踪した不倫夫がホストに転職してた…』（乙葉一華：漫画、サレ妻幸：原案/KADOKAWA）は、不倫、失踪、発見、再失踪という、怒涛の展開全部のせのような内容で、ページをめくる手が止まらなくなるコミックエッセイだ。
主人公・幸は、真面目で優しく、周りからも評判のよい教師の夫・秀夫とひとり娘のちひろと幸せに暮らしていた。しかし、秀夫はだんだん休日に出かけることが多くなり、そして不倫が発覚。問い詰めると態度が豹変し、家族の全財産が入った通帳を持って失踪してしまう。手がかりもなく途方に暮れる幸のもとに、ある日、夫にそっくりな人を見つけたと友人から知らせが入る。なんと夫はホストクラブで働いていたのだった。幸は夫と離婚し、養育費を払わせるために行動に出るのだが――。
安易にホストの世界に転身した夫、根気強く離婚の準備を進めてきた幸。そして、ここでは多くは語らないが再三繰り返される「まさかの」失踪劇。ヤキモキさせるドタバタ劇の末に、終盤にはしっかりカタルシスが用意されている。不倫と復讐の物語といっても本作はシリアスになり過ぎず、コメディーやエンターテインメントとして楽しめる稀有な作品だ。
文＝ヒルダ・フランクリン