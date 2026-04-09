3児の母・近藤千尋「次女が小学生になるタイミングで」購入した勉強机公開「センス光ってる」「おしゃれ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの近藤千尋が4月9日、自身のInstagramを更新。子どもの勉強机を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「センス光ってる」子どもの勉強机公開
近藤は「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」と報告し、勉強机と椅子が2つずつ並んだ写真を投稿。壁に向かって設置されたキャビネット付きの勉強机と足置きが付いたキャスタータイプの椅子はどちらも白で統一されており、おしゃれで落ち着いた印象を与えている。
また、子どもの入学式の日に撮影した夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との仲睦まじい2ショットなども公開。「無事に入学式もおわり 娘の成長にうるっとしながら 親にしてくれてありがとうと毎回思う」としみじみとつづっている。「小さい身体にはまだランドセル大きいけど たくさんのことを学んでほしいな」と次女への思いを記し、「最近は自転車が趣味の姉妹 怪我だけはしませんように」と親心をのぞかせている。
この投稿は「集中力がアップしそう」「センス光ってる」「おしゃれ」「さすがです」「こだわり詰まってる」と反響を呼んでいる。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「センス光ってる」子どもの勉強机公開
◆近藤千尋、子どもの勉強机披露
近藤は「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」と報告し、勉強机と椅子が2つずつ並んだ写真を投稿。壁に向かって設置されたキャビネット付きの勉強机と足置きが付いたキャスタータイプの椅子はどちらも白で統一されており、おしゃれで落ち着いた印象を与えている。
◆近藤千尋の投稿に「集中力がアップしそう」と反響
この投稿は「集中力がアップしそう」「センス光ってる」「おしゃれ」「さすがです」「こだわり詰まってる」と反響を呼んでいる。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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