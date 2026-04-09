タレント柳原可奈子（40）が9日、インスタグラムを更新。脳性まひを公表している長女の入学を報告した。

「長女が特別支援学校の小学部に入学しました 葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」と報告し、長女とのショットをアップした。

「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」と長女の様子をつづった。

「家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて、『あー!ホッとしたー!!!』そんな思いで胸がいっぱいになりました 無事に終わって本当によかった!!!!これからじんわりと感動に浸りたいと思います」と心境を吐露し「産まれてから今まで、そしてこれからの学校生活も… 長女を見守ってくださる方々に感謝の思いでいっぱいです そしてもちろんここを見に来てくれるみんなも本当にありがとうございます!!!!!!これからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「これから楽しい学校生活が待ってますね」「お嬢さんも可奈子さんも、とっても輝いていて素敵です」「心も体も大きく育ちますように」とコメントが寄せられている。