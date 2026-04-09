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実業家のマイキー佐野氏が明治イノベーションの本質を解説！『日本経済が衰退した『4つの理由』。30年の停滞を終わらせる大復活のヒントを徹底解説』

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『日本経済が衰退した『4つの理由』。30年の停滞を終わらせる大復活のヒントを徹底解説【マイキー佐野 投資学】』と題したこの動画で、実業家のマイキー佐野氏は、長引く日本経済の停滞を読み解くヒントを「明治時代」に求めている。



佐野氏がイノベーションの最盛期として明治時代を挙げる根拠は明確だ。渋沢栄一氏や豊田佐吉氏らに代表される企業家たちが国家の発展を志として起業し、100年以上にわたって日本経済に影響を与え続ける企業を次々と生み出した時代--それが明治だとする。



当時の日本が実践していたのは、西洋の「遠い知」と自国の「既存の知」を組み合わせて新しい価値を創出するという、ジョセフ・シュンペーター氏が定義したイノベーションの本質そのものだった。明治政府は特許条例を整備して知的財産を保護すると同時に、全国で博覧会や共進会を繰り返し開催した。



そこでは発明の優劣が評価され、社会的名誉と資金調達機会が結びついていた。当時の特許代議士は手続きの代行にとどまらず、企業間の技術マッチングを担う仲介機能を果たしていたとも言われる。独立系の発明家が特許の半数を占め、その後に大企業の研究所へと吸収されていく流れの中で、スタートアップ的な小規模発明者と大企業の融合が自然に機能していた時代だ。翻って現代を見ると、佐野氏の指摘は鋭い。



外部の技術や知見に触れようとしない国内志向、資金を提供するだけで事業推進には関与しない投資家の姿勢、手続き業務に特化して技術仲介機能を失った専門家制度--こうした構造的な問題が積み重なり、明治期に機能していたエコシステムは形骸化している。当時は博覧会や共進会に国民が広く参加し、農民から政治家まで発明の議論に加わっていた。現代のピッチコンテストがスタートアップ関係者のみのコミュニティに閉じているのとは、参加規模の次元が異なる。



「西洋に追いつかなければ国が滅びる」という危機感が、当時の日本全体の学習意欲と行動力を底支えしていた。佐野氏はその構造的差異と、今の日本が取り戻せる可能性の両方を、丁寧に論じている。