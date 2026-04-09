こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月9日は、iPhoneからApple Watchまで3台のデバイスを一括で充電できる、UGREEN（ユーグリーン）の「MagSafe対応2-in-1ワイヤレス充電器」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Zapix ワイヤレス充電器 2in1 MagSafe対応 7.5W Qi認証 折りたたみ式 マグセーフ 充電スタンド iPhone17/16/15/14/13/12シリーズ、AirPods 3/2/Pro など USB Cポート拡張 (USB C充電アダプタなし) 2,992円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

UGREENの「MagSafe対応2-in-1ワイヤレス充電器」が過去最安。デバイスを3台同時に充電できますよ

デバイスを3台同時に充電できる、UGREEN（ユーグリーン）の「MagSafe対応2-in-1ワイヤレス充電器」が40％オフと過去最安で登場しています。

iPhoneとAirPodsが充電できるワイヤレス充電部に加えて、本体の右側にUSB-Cポートを1つ搭載した多機能充電器。

iPhoneは最大7.5W出力、AirPodsは最大5W出力で同時に急速充電することが可能です。

USBポートも最大5W出力なので、スマートウォッチも充電できて便利（スマートウォッチ向きの充電ポートはありますが、専用充電器は付属していません）。

日常生活で使うデバイスをまとめて充電できる優れモノです。

マグネットは超強力。スマホ充電部の「高さ」と「角度」を自在に調整できるから動画視聴もはかどります！

ワイヤレス充電のメリットは持ち運ぶ充電ケーブルが減ること。デスクやテーブル周りもスッキリします。

ワイヤレス充電部のマグネットは、Apple純正の充電器と同じパワフルな吸着力を実現。

大切なスマホが充電中に落下したりズレ落ちる心配もありません。

スマホの充電部は高さと角度を調節できる機構を備え、充電しながら動画を視聴したり、メッセージの返信も自由自在です。

折りたたみ式なので出張や旅行の持ち運びもラクラク。安全対策もバッチリです

本体は折りたたみ式で、5.99cm×5.99cm×3.86cmとコンパクトに持ち運べるのもポイント。

出先や旅行先でも大活躍します。

独自の安全基準で、充電中の熱やトラブルをしっかりガード。

充電面が柔らかいシリコン製なので、スマホを置いても傷がつきにくいのもGOOD。

毎日使うものだからこそ、安全性と優しさにこだわっているのは嬉しいですね。

UGREEN Zapix ワイヤレス充電器 2in1 MagSafe対応 7.5W Qi認証 折りたたみ式 マグセーフ 充電スタンド iPhone17/16/15/14/13/12シリーズ、AirPods 3/2/Pro など USB Cポート拡張 (USB C充電アダプタなし) 2,992円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp