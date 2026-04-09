「イケメン兄弟」亀梨和也、“弟君”とのツーショットにファン歓喜！ 「ずっと仲良くしてほしい」
元KAT-TUNの亀梨和也さんは4月8日、自身のInstagramを更新。“弟君”とのツーショットを公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】亀梨和也＆“弟君”のツーショット
ファンからは「イケメン兄弟」「兄弟がふたりでほんとに良かった」「えぐいツーショ」「ずっと仲良くしてほしい」などの声が。また、亀梨さんが設定した音楽がINIの『君がいたから』であることについて「君がいたからつけてくれてるーー泣」「鬼熱です！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】亀梨和也＆“弟君”のツーショット
音楽に「つけてくれてるーー泣」「鬼熱です！」の声亀梨さんは「弟君と」とつづり、3枚の写真を投稿。ドラマ『ストーブリーグ』（Lemino）できょうだい役を演じた、11人組男性アイドルグループ・INIの木村柾哉さんとのツーショットです。大人っぽくクールな亀梨さんと、若々しく甘いマスクの木村さんの、対照的なイケメンっぷりが魅力的に見えます。
「こんな裏でご機嫌ちゃんだったの！？」同日の別の投稿でも「見てくれましたか？？」とつづり、同ドラマのオフショットを公開した亀梨さん。スーツ姿が、とても新鮮で格好いいです。ファンからは「とってもメロい」「こんな裏でご機嫌ちゃんだったの！？」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)