皮膚の「セラミド不足」がアトピー性皮膚炎の原因となり得ることを日本の宇都宮大学が世界で初めて実証したと発表

皮膚の「セラミド不足」がアトピー性皮膚炎の原因となり得ることを日本の宇都宮大学が世界で初めて実証したと発表