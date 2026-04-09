ものまね芸人・みかん、長女の小学校入学式を報告 “パープル”のランドセルで友人らと仲良しショット「ピカピカのランドセル良いですね」「最高の入学式ですね」
松嶋尚美や土屋アンナなどのものまねで知られる、タレント・みかん（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。長女（６）が小学校の入学式を迎えたことを報告し、さまざまな当日の様子をとらえた写真を公開した。
【写真】「最高の入学式ですね」長女の入学式で親子3ショットを披露したみかん
みかんは、入学式の子どもたちのランドセルの“パープル率”が高かったことに触れ、「みんな可愛いし、カッコいい」とコメント。親子3人で会場での記念ショットをはじめ、長女が桜並木の下で全員で“パープル”のランドセルを背負った友人らと手をつなぐ後ろ姿、満開の桜を背景に並ぶ写真、父親と手をつないで校内を歩く様子など複数枚の写真を披露した。
また「とにもかく、毎日元気に小学校行ってくれるといいなぁ」（原文ママ）「1年生、帰宅早ぇ〜んだよなぁ」と、新生活への思いも記している。
この投稿に「ご入学おめでとうございます」「ラベンダー色のランドセルかわいいね」「お天気で桜がもって良かったね」「新一年生たちかわいい」「ピカピカのランドセル良いですね」「可愛らしいショットですね！ワクワクした気持ちが伝わります」「ウチの子もラベンダー色です」「桜も綺麗に咲いてお天気も良くて最高の入学式ですね」などの声が寄せられている。
みかんは2011年に一般男性と結婚し、同年に第1子長男を出産。19年10月に第2子となる長女が誕生した。
【写真】「最高の入学式ですね」長女の入学式で親子3ショットを披露したみかん
みかんは、入学式の子どもたちのランドセルの“パープル率”が高かったことに触れ、「みんな可愛いし、カッコいい」とコメント。親子3人で会場での記念ショットをはじめ、長女が桜並木の下で全員で“パープル”のランドセルを背負った友人らと手をつなぐ後ろ姿、満開の桜を背景に並ぶ写真、父親と手をつないで校内を歩く様子など複数枚の写真を披露した。
この投稿に「ご入学おめでとうございます」「ラベンダー色のランドセルかわいいね」「お天気で桜がもって良かったね」「新一年生たちかわいい」「ピカピカのランドセル良いですね」「可愛らしいショットですね！ワクワクした気持ちが伝わります」「ウチの子もラベンダー色です」「桜も綺麗に咲いてお天気も良くて最高の入学式ですね」などの声が寄せられている。
みかんは2011年に一般男性と結婚し、同年に第1子長男を出産。19年10月に第2子となる長女が誕生した。