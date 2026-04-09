【スーパーフォーミュラ】第2戦（決勝・4月5日／モビリティリゾートもてぎ）

【映像】3位へ急浮上！飛び込んできた驚異の光景（実際の様子）

国内最高峰を競うスーパーフォーミュラで21番手という後方からスタートした“伏兵”が、驚異の戦略で表彰台圏内まで一気に浮上し、脚光を浴びた。

注目を浴びたのは、カーナンバー3番を駆るルーク・ブラウニング（KONDO RACING）。今季ウィリアムズF1のリザーブドライバーに昇格した期待の若手だ。21番グリッドという厳しい位置からのスタートとなったブラウニングだが、周囲が続々とタイヤ交換を終える中、一人異次元のロングスティントを敢行した。

レース全37周のうち、35周目に入ってもなおピットに入らないブラウニング。実況の田中大貴アナウンサーが「とにかく引っ張っていったほうが前に出られるという計算になったのでしょうか」と語る通り、クリアな視界の中でタイムを稼ぎ続ける。解説の大草りきも、31周目以降も好タイムを刻み続けるブラウニングの走りを「凄いですよ」「トリッキーな作戦が取れるということ」と驚きをもって分析した。

残り2周となった36周目、ついにブラウニングがピットへ。KONDO RACINGのクルーによる素早い作業でコースに復帰すると、なんと上位陣の前、3番手という驚異のポジションでコースに戻った。飛び込んできた光景に大草氏は「スーパーオーバーカットですよ」と称賛の声を上げた。

実況の田中氏も「21番グリッドからのスタートだった、ルーキーのブラウニングが……スーパージャンプアップです！」と興奮気味に伝えると、この「F1仕込み」とも言える鮮やかな戦略に視聴者が反応。コメント欄には「これは凄い！」「F1のやり方だな」「これ最高に面白いな」「オーバーカット大成功」といった称賛の声が溢れた。

このあと福住仁嶺に抜かれたものの、21番手から4位入賞ブラウニング。ウィリアムズF1育成の看板に偽りなしと言わんばかりのパフォーマンスは、今大会最大のサプライズとなった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）